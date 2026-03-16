Voor de zoveelste keer dit seizoen ligt Arne Slot onder vuur in Engeland. De Nederlandse trainer speelde in de slotminuten gelijk tegen het dolende Tottenham Hotspur en direct zijn de pijlen weer op Slot gericht. Keer op keer lijken de mensen vergeten te zijn wat hij vorig jaar heeft neergezet met zijn ploeg. Alsof Liverpool de jaren ervoor fluitend ieder seizoen kampioen werd.

De pagina's in de Britse pers staan alweer vol met woorden over de prestaties van Arne Slot bij Liverpool. Na het teleurstellende gelijke spel tegen Tottenham Hotspur wordt gedaan alsof Liverpool zichzelf de afgrond in heeft geduwd. Met het gelijke spel staat de ploeg van Slot voor even vijfde, maar is het verre van verslagen in de race om een Champions League-ticket dit seizoen in de Premier League. Dat Slot een selectie heeft waar hij kampioen mee kan worden klopt, maar de Premier League is zó competitief dat dit niet een recept voor succes is.

Verwennerij in Liverpool

Men is verwend geraakt in Liverpool, waar Slot vorig jaar met een geweldige prestatie kampioen werd van Engeland. Een klus die je niet zomaar herhaalt, zo blijkt nu ook maar weer. Toch lijkt hij continu langs die lat gelegd te worden, alsof de ontwikkeling van tegenstanders altijd maar stilstaat. Het is verre van een zekerheid dat Liverpool ieder jaar kampioen wordt, dat gebeurde ook niet onder Jurgen Klopp. Tussen zijn laatste kampioenschap en die van Slot zat vijf (!) jaar.

Dat de verwachtingen torenhoog lagen na de grote aankopen van Slot, is logisch maar dat betekent niet direct dat hij zonder problemen een ploeg naar het volgende kampioenschap kan leiden. Hij heeft vaker laten zien dat nieuwe aanpassingen tijd nodig hebben, en dat kan zomaar dit seizoen zo zijn. Daarbij speelt Liverpool 'gewoon' nog mee op meerdere tonelen. In de competitie jagen ze op een plek in de top-4, ze zitten nog in de FA Cup en kunnen ook gewoon nog door in de Champions League.

Krediet van Slot

Een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur dat vecht tegen degradatie is precies een uitslag die Slot er eigenlijk niet bij kan hebben, omdat hij het hele jaar al onder vuur ligt. Waar vorig jaar wedstrijden in de slotfase wél zijn kant op vielen, vallen ze nu iets te vaak in de slotfase de andere kant op. Het laat zien hoe dicht succes en teleurstelling bij elkaar liggen in de voetballerij.

Daarbij heeft Slot ook de botte pech dat Xabi Alonso ineens weer vrij op de markt kwam na zijn vertrek bij Real Madrid. Was hij niet vertrokken, dan zou er veel meer vertrouwen in Slot zijn geweest. Alonso had al een streepje voor bij de fans en bij de media. Nu hij weer vrij is, hebben mensen weer wat om van te dromen. Aan Slot om hun dromen waar te maken, al verdient hij daar veel meer tijd voor dan hij nu krijgt.