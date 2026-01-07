De deelnemers aan de loodzware Dakar Rally gaan een heftige nacht tegemoet. Na de vierde etappe is het afzien voor de overgebleven coureurs bij de trucks, motoren en auto's. Bij het laatstgenoemde onderdeel moest titelverdediger Yazeed Al-Rajhi nu al de hele strijd staken.

Trucker Mitchel van den Brink is in de vierde etappe de leiding kwijtgeraakt in de Dakar Rally. De Harskamper eindigde in de klassementsproef over 452 kilometer in de woestijn van Saudi-Arabië als tweede, op bijna dertien minuten van de Tsjechische winnaar Martin Macik. Macik, de eindwinnaar bij de trucks in de vorige twee edities, heeft in het klassement 4.27 minuten voorsprong op Van den Brink. De Tsjech Ales Loprais is de nummer 3 in de stand, maar hij heeft al een halfuur achterstand.

Motoren

De Spanjaard Tosha Schareina boekte bij de motoren zijn tweede dagsucces op rij. Hij won de proef met start en finish in AlUla met slechts zes seconden voorsprong op de Amerikaan Ricky Brabec en tien tellen op de eveneens uit Amerika afkomstige Skyler Howes. Schareina verdrong de Australische titelverdediger Daniel Sanders van de eerste plaats in het algemeen klassement.

Titelverdediger al uitgeschakeld

De Zuid-Afrikaan Henk Lategan won bij de auto's en nam de leiding in het klassement over van de Amerikaan Mitch Guthrie, die veel tijd verloor. Vijfvoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah uit Qatar kwam als tweede aan op 7 minuten achterstand. De voorsprong van Lategan op Al-Attiyah in het klassement is 3.55 minuten. Titelverdediger Yazeed Al-Rajhi uit Saudi-Arabië staakte de strijd door technische problemen.

Heftige overnachting voor de boeg

De vierde etappe was de eerste van een zogeheten marathon. Deel twee is de vijfde etappe op donderdag naar Hail. De deelnemers brengen de nacht door in een sober bivak, met alleen een tent, donsdeken, matras en proviand. Technische bijstand is afwezig, dus eventuele reparaties moeten ze zelf uitvoeren.