De Dakar Rally 2026 is van start gegaan, met het Saudische Yanbu als zowel start- als finishplaats. En zaterdag was er gelijk Nederlands succes: trucker Mitchel van den Brink won de proloog.

Van den Brink heeft voor het tweede jaar op rij de proloog gewonnen in de Dakar Rally. De 23-jarige Harskamper noteerde de beste tijd in de korte proef over 22 kilometer in Yanbu in Saudi-Arabië. Hij was drie seconden sneller dan de Litouwer Vaidotas Zala. De Nederlander Gert Huzink, een ervaren Dakar-deelnemer, zette de derde tijd neer.

De Tsjechische titelverdediger Martin Macik gaf 35 seconden toe op Van den Brink en eindigde als zesde.

Achtste Dakar Rally

Van den Brink is begonnen aan zijn achtste Dakar Rally. Hij maakte op 16-jarige leeftijd al zijn debuut in de woestijnrally als monteur bij zijn vader Martin. In 2021 nam hij op 18-jarige leeftijd als jongste coureur ooit deel aan de beroemde woestijnrally. De Harskamper eindigde vorig jaar na twaalf klassementsproeven in de woestijn van Saudi-Arabië als tweede. Dat was een plek hoger dan het jaar daarvoor, toen hij derde werd. Zijn grote doel is dit jaar de rally te winnen.

"Het was een leuke proloog. We moesten als eerste vrachtwagen het parcours op en dus wat takken uit de weg ruimen", zei Van den Brink na afloop op de website van de Dakar Rally. "De voorruit is niet gebarsten, dus het was oké. We hebben lekker gas gegeven. Het is nog maar de proloog, maar de eerste klap is uitgedeeld."

Motor

De Spaanse motorcoureur Edgar Canet heeft de proloog van de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. De KTM-coureur is met 20 jaar, 9 maanden en 18 dagen de jongste motorrijder die een etappe in de Dakar Rally wint. Canet was in de 22 kilometer lange etappe in Yanbu in Saudi-Arabië sneller dan titelverdediger en wereldkampioen Daniel Sanders uit Australië. De Amerikaan Ricky Brabec eindigde als derde.

Bij de auto's ging de winst naar de Zweed Mattias Ekström (Ford). Hij was luttele seconden sneller dan de Amerikaan Mitch Guthrie (Ford) en de Belg Guillaume De Mévius, die als tweede en derde eindigden. De Saudische titelverdediger Yazeed Al Rajhi (Toyota) klokte de zesde tijd. De Dakar Rally in Saudi-Arabië telt nog dertien etappes en duurt tot en met 17 januari.