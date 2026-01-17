Trucker Mitchel van den Brink is voor het derde jaar op rij op het podium geëindigd in de Dakar Rally. Na zijn derde plaats in 2024 en tweede plaats in 2025 volgde opnieuw de derde plaats in de woestijnrally door Saudi-Arabië. De 23-jarige Harskamper won wel de slotetappe, een 105 kilometer lange proef met start en finish in Yanbu. Het was zijn vijfde dagsucces.

Van den Brink streed deze Dakar volop mee om de eindzege, maar in de tiende etappe liep hij te veel tijdverlies op bij zijn twee grootste concurrenten, de Litouwer Vaidotas Zala en de Tsjech Ales Loprais. De eindzege ging naar Zala, die een dikke twintig minuten overhield op Loprais en een klein half uur op Van den Brink.

Het was de achtste deelname aan de Dakar Rally voor Van den Brink. Hij maakte op 16-jarige leeftijd al zijn debuut in de woestijnrally als monteur bij zijn vader Martin. In 2021 nam hij op 18-jarige leeftijd als jongste coureur ooit deel aan de beroemde woestijnrally.

Zinderende ontknoping

Bij de motoren werd het kampioenschap beslist op twee seconden. Motorcoureur Luciano Benavides werd uiteindelijk de winnaar. De Argentijn begon met een achterstand van ruim drie minuten op Ricky Brabec aan de laatste etappe, maar zag de Amerikaan 7 kilometer voor de finish een verkeerde afslag nemen. Brabec kwam in Saudi-Arabië na dertien etappes van in totaal 4748 kilometer uiteindelijk twee seconden te kort voor een derde eindzege.

De dertiende etappe ging over een parcours van slechts 105 kilometer. Brabec had in de slotfase van de rit nog een voorsprong van 22 seconden op Benavides, maar maakte vervolgens een navigatiefout. De Amerikaan eindigde als tweede in het algemeen klassement. De Spanjaard Tosha Schareina werd derde.

Bij de auto's ging de eindzege voor de zesde keer naar Nasser Al-Attiyah. De rallyrijder uit Qatar won al vijftig etappes in de Dakar Rally.