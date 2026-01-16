De Nederlandse trucker Mitchel van den Brink heeft de twaalfde etappe van de Dakar Rally in Yanbu achter zijn naam gezet. De Gelderlandse trucker die vorig jaar tweede werd bij de Dakar Rally, behaalde zijn vierde etappezege van dit jaar.

Van den Brink was 6 minuten en 56 seconden sneller dan de truck van Vaidotas Zala en 8 minuten en 24 seconden sneller dan Martin Soltys. Van den Brink leek een tijdje op weg naar de eindoverwinning bij de trucks, maar een desastreuze tiende etappe wierp hem ver terug. Hij staat nu derde in het klassement. Zijn achterstand op koploper Zala is wel verkleind tot 30 minuten en 22 seconden. Op zaterdag vindt de slotetappe plaats.

De Dakar Rally 2026 ging op 3 januari van start, met het Saudische Yanbu als zowel start- als finishplaats. Van den Brink won, net als vorig jaar, direct de proloog. Het is de achtste Dakar Rally voor de 23-jarige Harskamper. Op 16-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut als monteur bij zijn vader Martin. In 2021 nam hij op 18-jarige leeftijd als jongste coureur ooit deel aan de beroemde woestijnrally.

Geschiedenis Nederlandse deelnemers en winnaars

De eerste editie van de woestijn rally werd verreden in 1979. Vanaf 1981 deden er ook Nederlanders mee. Een jaar later volgde er een grote klap voor Nederland toen Bert Oosterhuis van het Dutch Motorcycle Team als gevolg van een val in de etappe als eerste deelnemer ooit overleed tijdens de Rally.

In de geschiedenis was er vijf keer een Nederlandse deelnemer die de zege van het spannende - en blij vlagen gevaarlijke - truck klassement wist te pakken. Dakar-legende Jan de Rooy was in zijn debuutjaar in 1987 de eerste Nederlandse winnaar ooit. Hij overleed in 2024 op 80-jarige leeftijd en wordt nog altijd gezien als een van de grondleggers van de Nederlandse Dakar-interesse.

Hans Stacey won in 2007, gevolgd door Gerard de Rooy, die het klassement twee keer won; in 2012 en in 2016. Janus van Kasteren is tot nu toe de laatste Nederlander die de rally gewonnen heeft. Dat was in 2023.