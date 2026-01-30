We moesten er lang op wachten, maar er is toch één Nederlander door naar de tweede ronde van de Winmau World Masters. WK-finalist Gian van Veen zag de ene na de andere landgenoot sneuvelen, onder wie Michael van Gerwen, maar maakte zelf geen fout.

Van Veen kende een waanzinnig 2025, met de winst van het EK. Hij trok die lijn door op het WK, waarin hij tegen alle verwachtingen in de finale bereikte. Daarin was hij niet opgewassen tegen tienersensatie en titelhouder Luke Littler. Het leverde Van Veen een plekje op in de Premier League Darts en op de World Series. In het Midden-Oosten begon hij met een finaleplek op de Bahrain Darts Masters, waarin hij verloor van Van Gerwen.

Van Veen geniet inmiddels dus een andere status, als nummer 3 van de wereld. Met Ryan Joyce trof hij ook een tegenstander die hij wel even zou moeten pakken.

Van Veen wel bij de les

Toch was de Nederlander in de eerste set nog niet helemaal scherp. Joyce mocht beginnen en Van Veen kreeg kansen om de set af te snoepen. Dat lukte hem niet, waardoor Relentless zijn bijnaam eer aan deed. Hij was meedogenloos en kwam met 1-0 voor.

Van Veen rechtte de rug en liet zien waarom hij onlangs de WK-finale speelde. In het vervolg gunde hij Joyce nog maar één schamel legje. Van Veen sloot in stijl af. 226 gooide hij in vijf pijlen uit: 180, gevolgd door een rake 46-finish. De Nederlander ging zo overtuigend een ronde verder. Daarin treft hij Nathan Aspinall.

VAN VEEN SETS UP ASPINALL SHOWDOWN!



Gian van Veen defies a sluggish start to sink Ryan Joyce and set up a showdown against Nathan Aspinall in the last 16!



That rounds off an incredible night of action in Milton Keynes!



📺 https://t.co/H0LdnPGI59#WinmauWorldMasters pic.twitter.com/QzRQmFsA45 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 29, 2026

"De eerste set moet ik gewoon pakken. Scorend was het prima, maar dan mis je zoveel dubbels...", verzuchtte hij na afloop. "Het was zo onnodig en dan maak je het jezelf in zo'n kort format zo moeilijk. Maar gelukkig werd het daarna een stukje beter", sprak Van Veen bij Viaplay. "Tevreden is een groot woord, niet heel tevreden over mijn niveau vandaag. Maar wel gewonnen, daar ben ik wel tevreden over."

Vier van de Nederlanders uitgeschakeld

Eerder op de avond verloren Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman en Niels Zonneveld hun partij. Op vrijdag krijgen Danny Noppert en kersvers tourkaarthouder Jimmy van Schie de kans om zich nog bij Van Veen te voegen in de tweede ronde. Laatstgenoemde is verzekerd van 10.000 pond voor de wereldranglijst, de verliezers in de eerste ronde moeten het doen met de helft van dat bedrag.