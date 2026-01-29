Michael van Gerwen is in de eerste ronde uitgeschakeld op de Winmau World Masters. De Nederlandse topdarter begon 2026 nog met titelwinst, maar op het allereerste rankingtoernooi miste hij handenvol dubbels. Dat kwam hem tegen Damon Heta duur te staan.

Van Gerwen sloot 2025 af met een teleurstellend resultaat op het WK. In de vierde ronde strandde hij tegen Gary Anderson. Na een korte vakantie spoelde hij de negatieve jaren op sportief en persoonlijk gebied weg met toernooiwinst op de World Series. In Bahrein won hij de Darts Masters. Even daarna pakte hij ook nog een finaleplaats in Saoedi-Arabië, waarin hij verloor van wereldkampioen Luke Littler.

Die goede lijn kon Van Gerwen niet doortrekken op de World Masters. Het toernooi dat sinds 2025 meetelt voor de wereldranglijst is het eerste echte televisietoernooi van het jaar. Daar werd Van Gerwen gekoppeld aan Heta, die ook niet bekend staat om zijn goede resultaten op het podium.

Gemiste dubbels

Het toernooi wordt in sets gespeeld, maar daarin is het best of 3 legs. Kansen missen kan dus duur uitpakken. Dat was bij Van Gerwen ook het geval. In de eerste set maakte Heta indruk met een finish van 124. Vervolgens maakte de Nederlander gelijk, al had hij daar wel wat pijlen voor nodig. Bij zijn achtste setdart was het pas raak.

Daarbij hield het niet op voor Van Gerwen. Set 3 kon hij winnen, alleen weer was daar double trouble. Van Gerwen kreeg dubbel-13 er niet in, waarna Heta een finish van 118 uitgooide. Zo'n pijnlijke klap kreeg Van Gerwen in de vierde set opnieuw. Bij een 1-1 stand in legs miste hij twee pijlen om er een gelijke stand van te maken in sets. Heta rondde de wedstrijd vervolgens af door 101 uit te smijten.

HETA TOPPLES VAN GERWEN!



Damon Heta stuns Michael van Gerwen in Milton Keynes!



The Australian number one delivers an accomplished display of doubling to eliminate the five-time Masters champion!



📺 https://t.co/H0LdnPGI59#WinmauWorldMasters pic.twitter.com/jPf1Z02FWu — PDC Darts (@OfficialPDC) January 29, 2026

De cijfers spreken boekdelen: Van Gerwen was 4 uit 17 op zijn dubbels (23,5 procent), Heta liefst 7 uit 11 (63,8 procent).

Belangrijk jaar

"Het is net alsof hij voor het eerst op het podium staat", was de conclusie van oud-darter Co Stompé na afloop. Voor Van Gerwen staat er een belangrijk jaar op de rol. De Nederlander heeft heel wat prijzengeld te verdedigen. Omdat de Winmau World Masters dus meetelt voor de PDC-ranking, loopt hij belangrijke bedragen mis.

Mocht Jonny Clayton het toernooi winnen, dan raakt Van Gerwen zijn vierde plaats op de ladder kwijt. Op het WK ging landgenoot Gian van Veen hem voorbij naar de derde plaats.