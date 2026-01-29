Gian van Veen mag zich eindelijk aan de wereld laten zien als verliezend WK-finalist en nieuwe nummer drie van de wereld. De Nederlander kon in Bahrein en Saoedi-Arabië even wennen aan zijn nieuwe status, maar op de World Masters wordt er voor het eerst écht naar hem gekeken. Vincent van der Voort zet er vraagtekens bij.

Van Veen speelt donderdag in de hoofdronde van de World Masters tegen Ryan Joyce. "Dat blijft een taaie klant, zeker in zo'n kort format", weet Van der Voort te melden in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Je noemt hem nooit als kanshebber en je onderschat hem eigenlijk altijd. Zijn stijl is niet mooi, zijn pijlen staan niet mooi in het bord en het is allemaal echt niet vloeiend. Maar het is wel een hele goeie speler."

'Dat is niet gemakkelijk'

Van der Voort is heel benieuwd hoe Van Veen op het grote podium omgaat met zijn nieuwe status als topdarter. "Hij gaat nu ook een heel nieuw traject in. Zijn status is volledig veranderd in vergelijking met een jaar geleden. Hij is nu de nummer drie van de wereld en dan betekent het eigenlijk dat hij minimaal de halve finales moet halen. Dat is niet gemakkelijk. In Bahrein en Saoedi-Arabië ging hij heel goed om met zijn nieuwe status. Maar dit is een ranking, nu gaat het echt beginnen. We gaan kijken hoe hij er voor staat."

'Niet hoe het poppetje heet, maar hoe poppetje speelt'

Van Veen treft na Joyce mogelijk Nathan Aspinall in de tweede ronde. "Er zitten geen makkies bij, maar het maakt tegenwoordig niet meer uit hoe het poppetje heet, maar hoe het poppetje speelt." Dat geldt volgens Van der Voort ook voor Van Veen. "Hij is nuchter zat en rustig zat, dus ik denk niet dat er veel veranderd voor hem. Het is maar afwachten hoe dit gaat verlopen voor hem."

World Masters

24 van de 32 spelers op de Masters waren automatisch geplaatst, daarbij vier Nederlanders: Michael van Gerwen, Van Veen, Jermaine Wattimena en Danny Noppert. Via de voorrondes op woensdag kwamen er nog acht qualifiers bij. Op de World Masters wordt er gespeeld in sets, maar wel wie het eerst twee legs in een set te pakken heeft. De winnaar gaat naar huis met 100.000 pond. Luke Humphries is de titelverdediger.

