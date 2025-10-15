Het WK darts wordt het laatste kunstje van twee iconen van de sport. Waar de 128 darters gaan strijden om het hoogste prijzengeld ooit in Alexandra Palace, staat voor scheidsrechter George Noble en mastercaller John McDonald het WK in het teken van hun afscheid. De PDC kondigde het einde van hun carrière aan.

Hoewel het WK darts pas op 11 december begint, kan het nu maar vast duidelijk zijn: Noble en McDonald beleven op het hoogtepunt van het jaar hun laatste momenten in de spotlights. Beide mannen, wereldberoemd geworden in de afgelopen twintig jaar dat de dartssport is uitgegroeid tot topvermaak en topsport, zijn een icoon van het darts geworden. "Ik heb twintig jaar voor de PDC gewerkt en van elk moment genoten", zegt McDonald op de site van de dartsbond. Hij was en is al decennia verantwoordelijk voor de walk-ons van de darters.

'Voor mij de beste plek om te stoppen'

Hij roept bijvoorbeeld al sinds Michael van Gerwen voor de derde keer wereldkampioen werd, dat hij de three time champion of the wooooooorld is. "Maar nu is de tijd aangebroken dat ik mijn microfoon aan de wilgen hang. De finale van het WK darts zal voor mij de beste plek zijn om te stoppen, want we vieren daar het grootste evenement in de sport ooit. Ik ben zo trots dat ik een onderdeel ben geweest van de PDC en ik kijk uit naar de resterende wedstrijden."

'Fantastische carrière gehad'

Naast McDonald stopt ook scheidsrechter George Noble op het WK. De Engelsman was meer dan dertig jaar actief. Zijn positie was naast het bord, met een microfoon in de hand om alle scores om te roepen. De aantal keren 180 roepen is ontelbaar. Het vertrek van Noble was al een tijdje bekend. "Ik heb een fantastische carrière gehad en ik heb mijn hele leven in de sport doorgebracht. Maar ook voor mij is de tijd rijp om met scheidsrechterspensioen te gaan."

'Meer tijd met familie'

Noble is de PDC dankbaar voor de kans die hij kreeg in 2007. "De sport heeft me zoveel mooie herinneringen gegeven en zoveel mooie deuren geopend. Ik zal nog steeds bij het darts betrokken blijven, maar buiten het scheidsrechter zijn om. Dit besluit geeft mij de kans om meer tijd met mijn familie door te brengen."

