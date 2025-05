Iconische scheidsrechter in dartsport kondigt afscheid aan, geen 180'ers meer

Na Russ Bray gaat ook scheidsrechter George Noble stoppen op het hoogste podium. De 56-jarige Engelsman is bezig aan zijn laatste jaar bij de PDC. Hij roept al ruim 30 jaar zijn iconische 180 op het podium.

Dat maakte Viaplay-commentator en mede-scheidsrechter Marco Meijer bekend tijdens de Dutch Darts Championship. Later bevestigde de Engelsman het nieuws zelf bij het toernooi in Rosmalen. Noble was afgelopen weekend scheidsrechter op het European Tour-toernooi in Rosmalen. Er kwamen liefst veertien Nederlandse darters in actie.

Dit heeft Michael van Gerwen verdiend aan prijzengeld in Premier League Darts, na mislopen play-offs Michael van Gerwen is er donderdagavond niet in geslaagd om de play-offs van de Premier League Darts te bereiken. Ondanks die flinke domper betekent het wel dat hij een mooi bedrag aan prijzengeld mee naar huis zal nemen.

'Laatste jaar'

Meijer sprak over het komende pensioen van Noble op het moment dat hij een fout maakte tijdens de wedstrijd tussen Jeffrey de Zwaan en Ryan Joyce (5-6). Hij leek de verkeerde score om te roepen die De Zwaan moest uitroepen. De Nederlander stapte terug en miste vervolgens de finish. "Het is waarschijnlijk het laatste jaar dat we George Noble zien op het podium", aldus Meijer.

"De Euro Tour in Nederland doet hij eigenlijk altijd. Hij zal nog een paar World Series doen. En natuurlijk, hij sluit af met het WK. Maar de Grand Slam doet hij volgens mij al niet en hij gaat heel veel skippen. Het WK is dan waarschijnlijk echt het laatste toernooi waarin we Noble gaan zien."

Topdarter Raymond van Barneveld brengt bijzonder bezoek aan koninklijke familie: 'Daar kun je echt op bouwen' Raymond van Barneveld op bezoek bij Willem-Alexander en Máxima? Jawel, de vijfvoudig wereldkampioen darts werd deze week gefotografeerd in het gezelschap van het koningspaar en dat leverde prachtige beelden op. Niet in een paleis, maar in een winkelcentrum. Geen driedelig pak, maar een ontspannen foto met een brede glimlach. Wat is hier precies aan de hand?

Dertig jaar

Noble volgt met zijn komende pensioen Russ Bray op, misschien wel de bekendste scheidsrechter die het darten ooit gekend heeft. De 67-jarige scheidsrechter callde in januari 2024 de finale van het WK darts, zijn laatste wedstrijd op een rankingtoernooi. Noble is sinds 1995 actief in de dartsport en staat dus al ruim 30 jaar met de microfoon in de hand op het podium.

"Toen wij begonnen met darten kijken - met de hoogtijdagen van Raymond van Barneveld eind jaren negentig - toen stond Noble al op het podium. Hij is begonnen in 1995 zeg ik zo uit mijn hoofd." Het WK darts in december zal zijn laatste toernooi op het hoogste niveau zijn.

Premier League Darts 2025 | Eindstand, uitslagen, programma en al het prijzengeld Het einde van de Premier League Darts komt alweer in zicht. Na zestien weken is de grote finale-avond in de O2 Arena in Londen, waar de vier beste darters strijden om de hoofdprijs. Michael van Gerwen is daar niet bij. Lees hieronder alles terug over het lucratieve toernooi.

Via de achterdeur

De PDC - de mondiale dartsbond - is de laatste jaren bezig aan een verjonging in het scheidsrechtersteam, dat ook een belangrijke rol speelt in het entertainmentgehalte van de sport. Bray (67) en Noble (56) stapten vrijwillig terug, maar dat gold niet voor Paul Hinks die in 2022 via de achterdeur aan de kant werd geschoven.

Met jongere scheidsrechters als Huw Ware en Charlie Corsterphine lijkt de dartbond klaar voor de toekomst.