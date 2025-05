Topdarter Gian van Veen baalt van 'geweldige' opkomst: 'Ik moest er van bijkomen'

Darter Gian van Veen verloor in de eerste ronde van de Dutch Darts Championship. De Nederlander kreeg in Rosmalen een fantastisch onthaal van het thuispubliek. Maar daar ging het direct ook mis.

De 23-jarige Van Veen trad aan tegen de Kroaat Boris Krcmar. Hij kwam met 5-4 voor, maar verloor alsnog met 6-5. Geen tweede ronde voor de Nederlander. De hele zaal was op zijn hand.

'Ik moest er van bijkomen'

"Ik werd heerlijk onthaald en dat was voor mij een beetje de eerste keer. Ik denk dat Michael (van Gerwen, red.) en Raymond (van Barneveld, red.) dat vaak genoeg hebben gehad. Maar ik werd zo onthaald... de eerste twee legs moest ik er een beetje van bijkomen", vertelde hij na de wedstrijd tegen Sportnieuws.nl.

Het publiek was zó hard aan het schreeuwen op het liedje Losse Pols dat Van Veen zijn naam niet eens meer hoorde toen deze omgeroepen werd. "Er stonden zoveel mensen om mij heen te schreeuwen. Dus ik dacht van: het liedje begint, ik ga maar lopen. Dat was geweldig natuurlijk, dat maak je niet vaak mee. Helaas maar één keer dit weekend. Ik moest er tijdens de wedstrijd even van bijkomen. Dus dat is wel zuur."

Dansje

Volgens verslaggever Damian Vlottes mist er nog één onderdeel bij de opkomst van Van Veen: een dansje. "Ja het is goed met je. Nee, ik hou het wel gewoon bij darten", moest hij lachen.

De Dutch Darts Championship is het enige European Tour-toernooi van het jaar in Nederland. Terwijl de Duitsers bijna iedere keer voor eigen publiek spelen. "Nu heb ik dat een keer. Dan wordt hij uitgefloten en op dat moment denk ik: mis alsjeblieft die dubbel twee. Maar hij gooide hem."

Irritatie

De altijd sportieve Van Veen baalde van zichzelf. "Ik was gewoon echt geïrriteerd dat ik vandaag niet goed was. Zeker voor eigen publiek wil je het echt goed doen. En als je dan dit laat zien, dan ben je geïrriteerd."

Bekijk hier het interview met Gian van Veen: