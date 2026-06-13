België is bij de World Cup of Darts blijven steken in de achtste finales. Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker stonden lang voor tegen regerend kampioen Noord-Ierland. Josh Rock en Daryl Gurney wonnen toch: 8-7.

De Noord-Ieren kwamen naar Frankfurt met topspelers Josh Rock en Daryl Gurney. Zij versloegen vorig jaar in de eindstrijd Wales. Een loodzware loting dus voor de Belgen, die met twee mannen in matige vorm naar Duitsland reisden.

Voorsprong voor de Belgen

België verloor in de groepsfase van dit WK voor landenteams nog van Hongkong. Tegen Noord-Ierland knalde het duo aardig uit de startblokken. Het werd 4-1 voor onze zuiderburen, vervolgens sloten de Noord-Ieren aan en werd het 6-6.

Al die tijd had het Belgisch koppel nog niet achter gestaan. Dat veranderde gaandeweg de slotleg, die België mocht openen. De kampioenen van 2026 namen het inititief over en gooiden feilloos 102 uit. Einde verhaal voor de Belgen.

Nederland bij World Cup of Darts

Nederland heeft Michael van Gerwen en Gian van Veen afgevaardigd naar het enige landentoernooi van de bond PDC. Zij spelen zaterdagavond tegen Zweden. Het is de eerste keer dat 'Oranje' met deze samenstelling deelneemt aan het toernooi.

Uitslagen

Achtste finales



Ierland - Polen 8-5

Litouwen - Frankrijk 8-7

Schotland - Noorwegen 8-0

Wales - VS 8-5

Noord-Ierland - België

Duitsland - Tsjechië

Engeland - Spanje

Nederland - Zweden

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In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door blikken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes uitgebreid terug op de Nordic Darts Masters. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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