Waar het Nederlands elftal dit weekend de eerste wedstrijd van het WK voetbal gaat spelen, trekken ook Gian van Veen en Michael van Gerwen het Oranje-shirt aan. Niet alleen om Oranje te supporten, maar ook voor de World Cup. De darters bespreken de verwachtingen rondom het WK voetbal en de World Cup of Darts.

De World Cup of Darts gaat aanstaande donderdag van start in het Duitse Frankfurt. Daar spelen duo's van darters uit het zelfde land tegen andere koppels. Voor Nederland nemen Gian van Veen en Michael van Gerwen deel aan het toernooi. Beide heren stonden al eens eerder op de World Cup of Darts. Van Veen debuteerde vorig jaar met Danny Noppert. Van Gerwen wist het toernooi samen met Raymond van Barneveld al drie keer te winnen in zijn carrière.

Oranje als favorieten

Terwijl op zondag de finale van de World Cup of Darts gespeeld wordt, trapt Oranje ook af voor de eerste wedstrijd van het WK voetbal. Van Veen krijgt in het Algemeen Dagblad de vraag wat hij realistischer vindt, Nederland dat het WK voetbal wint of dat hij en Van Gerwen de World Cup of Darts winnen. Van Veen wijst daarbij naar de topfavoriet Engeland met Luke Humphries en Luke Littler.

Toch vlakt Van Veen ook zichzelf en Van Gerwen niet uit. "Daarna zou ik zeggen dat wij de favoriet zijn. En ik zou niet willen zeggen dat het Nederlands elftal op het WK de tweede favoriet is. Dus ja, ik denk dat de kans groter is dat wij de World Cup winnen", trekt Van Veen een conclusie. Van Gerwen is minder stellig. Volgens hem moet je 'net als bij voetbal uitkijken voor verrassingen'.

Verwachtingen van Oranje op WK voetbal

Van Gerwen en Van Veen hebben als doel het winnen van de World Cup of Darts, maar ze denken dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman iets lager dan de winst in moet zetten. "Hopelijk zijn Malen en Gakpo in vorm. Maar iedereen is zó negatief dat het niet kán tegenvallen. Al ben ik ook sceptisch. In de kwartfinale kunnen ze tegen Brazilië komen, toch? Dan is het klaar. Ik denk dat we héél blij mogen zijn als we de halve finale halen", oordeelt Van Gerwen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover