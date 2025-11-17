Luke Littler won dit weekend de Grand Slam of Darts en daarmee is hij vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld. De jonge Engelsman is bezig om alle records in de dartwereld aan gort te gooien en daar is Michael van Gerwen het slachtoffer van.

Littler had aan een finaleplaats genoeg om de koppositie af te pakken van Luke Humphries en na de zege op Danny Noppert in de halve finale was de wisseling van de wacht een feit. De 18-jarige wereldkampioen zette vervolgens nog wat extra kracht bij en kon in de finale afrekenen met Humphries: 16-11. Littler prolongeerde daarmee zijn titel en won alweer zijn vijfde grote tv-toernooi van dit jaar na het WK, de UK Open, de World Matchplay en de World Grand Prix.

Record Van Gerwen uit de boeken

Die prestaties zorgen ervoor dat Littler nu ook de nieuwe nummer één van de wereld is. Hij pakt daarmee opnieuw een record af van Michael van Gerwen. Littler gooide eerder al de Nederlander uit de boeken door de jongste wereldkampioen ooit te worden en nu is Van Gerwen opnieuw de klos.

Littler is nog altijd maar 18 jaar en 299 dagen oud en daarmee is hij veel jonger dan de Nederlandse topdarter toen hij voor het eerst de koppositie pakte. Dat deed Van Gerwen nadat hij in januari 2014 voor de eerste keer wereldkampioen werd. De Nederlander was toen 24 jaar en 251 dagen. Tot deze week was hij daarmee de jongste nummer één ooit, maar daar maakt Littler dus een einde aan. De Engelsman is dus ook de eerste tiener die de ranglijst aanvoert bij de PDC.

Littler verdedigt pas op WK geld

De prestatie van Littler is extra knap doordat hij nog niet eens twee jaar zijn Tour Card heeft bij de PDC. Hij verdedigt op de Players Championship Finals van volgende week dan ook helemaal niks. Pas bij het WK moet hij voor het eerst geld verdedigen.

Op dat toernooi haalde hij twee jaar geleden de finale, maar aangezien hij toen van Humphries verloor, verdedigt zijn concurrent nog veel meer geld. Doordat er op de komende editie van het WK in plaats van 500.000 pond maar liefst één miljoen pond te verdienen is, kan Littler zijn positie echter alsnog kwijt gaan raken.