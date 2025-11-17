Luke Littler heeft zijn titel op de Grand Slam of Darts geprolongeerd. De jonge Engelsman versloeg zijn rivaal Luke Humphries in de finale en daardoor is Littler ook de nieuwe nummer één van de wereld. Naast die beloning pakte hij ook nog een mooi bedrag aan prijzengeld.

Littler, de winnaar van de Grand Slam of Darts in 2024, rekende in de halve finale nog af met Danny Noppert, waardoor hij in de eindstrijd mocht gooien. In het begin van de wedstrijd ging het nog zeer gelijk op tussen beide spelers. Allebei de darters waren niet te zeker in de legs die ze zelf mochten beginnen en daardoor bleef de stand tot 9-9 redelijk gelijk tussen de twee Engelse topspelers.

Daarna besloot Littler er echter vaart achter te zetten. Hij brak Humphries bij een 9-10 stand, waardoor hij uiteindelijk met 9-12 voor kwam te staan. Drie legs daarna brak Littler Humphries weer en toen bleek het verzet gebroken. De piepjonge Engelsman kon de wedstrijd toen uitgooien en uiteindelijk een 11-16 overwinning op het scorebord zetten. Daarmee prolongeert Littler dus zijn titel op de Grand Slam of Darts.

Nummer één van de wereld

Door zijn overwinning pakt Littler ook nog eens de nummer één plek op de PDC Order of Merit over van zijn tegenstander Humphries. Om de leider van dat klassement te halen, moest Littler de finale van de Grand Slam of Darts bereiken. Dat lukte dus door Noppert te verslaan, waardoor hij aan het begin van de eindstrijd al zeker was van de nummer één.

'Dit zou altijd lastig worden'

Onder het toezien van zijn vriendin Faith Millar vertelde Littler dat hij een pittige finale achter de rug heeft. "Dit zou altijd lastig worden. Humphries speelde heel erg goed. Ik zei tegen hem dat het een hele hele rare sport is, maar dat ik wel blij ben dat ik hem win. Het was een lange dag, want Noppert speelde in de halve finale ook al fantastisch. Toen ik die over de streep trok, wist ik dat ik de nummer één van de wereld zou worden. Toen bleef de focus volledig op de finale."

Prijzengeld

Littler heeft door de winst ook weer een fors geldbedrag aan zijn account toe mogen voegen. Bij het bereiken van de laatste 16 won de Engelsman al iets meer dan 14.000 euro. Littler was al zeker van 28.300 euro doordat hij de kwartfinale bereikte en de halve finale leverde hem een kleine 57.000 euro op. De eindwinst betekende een bedrag van maar liefst 170.000 euro voor winnaar Littler.