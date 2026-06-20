Topdarter Michael van Darter trof bij zijn eerste partij op het Slovak Darts Open Krzysztof Ratajski. Mighty Mike mocht de eerste ronde overslaan. Hij boekte een plek in de derde ronde door de Pool te verslaan met 6-5.
Van Gerwen kennende zal hij meer zin hebben gehad om naar Nederland tegen Zweden te kijken op het WK voetbal. Maar de Brabantse oud-wereldkampioen moest op een Slowaaks podium staan om te gooien tegen Ratajski. Dat werd een spannendere pot dan die van Oranje, dat won met 5-1.
Breaks
Van de tweede tot en met de zevende leg vielen er liefst vier breaks. Daarna verliep de partij awt voorspelbaarder en kwam Van Gerwen door zijn eigen legs wel weer te pakken op 5-4. Op die stand pakte hij een grote voorsprong in de leg die de Pool was begonnen, maar het uitgooien mislukte. In de slotleg gooide Van Gerwen alsnog het deur in het slot: 6-5.
Het kostte dus de nodige moeite, maar de Nederlander blijft in het toernooi. Zondag treft hij in de derde ronde Andrew Gilding. "In grote delen van de partij was ik de betere", zei hij in het interview op het podium. "Het publiek heeft het naar zijn zin en dat is het enige wat we willen."
Slovak Darts Open
De Slovak Darts Open in Bratislava is het negende zogeheten Euro Tour-evenement van dit jaar. Er komen in totaal 15 Euro Tours. Vervolgens wordt een ranglijst opgemaakt. De top 32 daarvan mag meedoen aan het European Championship, oftewel het EK darts van de bond PDC. Vorig jaar won Gian van Veen de Europese titel.
Uitslagen zaterdag
Middagsessie
Mike De Decker 6-2 William O’Connor
Kevin Doets 6-2 Damon Heta
Wessel Nijman 6-2 Benjamin Pratnemer
Danny Noppert 6-2 Madars Razma
Jermaine Wattimena 6-3 Dave Chisnall
Chris Dobey 6-4 Tyler Thorpe
Ryan Searle 6-3 Kim Huybrechts
Andrew Gilding 6-4 Luke Woodhouse
Avondsessie
Nathan Aspinall 6-4 Jim Long
Tom Sykes 6-5 Martin Schindler
Cameron Menzies 6-2 Gerwyn Price
Gian van Veen 3-6 Rob Cross
Michael van Gerwen v Krzysztof Ratajski
Jonny Clayton v Ryan Joyce
Stephen Bunting v Niels Zonneveld
Ross Smith v Joe Cullen