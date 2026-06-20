Topdarter Michael van Darter trof bij zijn eerste partij op het Slovak Darts Open Krzysztof Ratajski. Mighty Mike mocht de eerste ronde overslaan. Hij boekte een plek in de derde ronde door de Pool te verslaan met 6-5.

Van Gerwen kennende zal hij meer zin hebben gehad om naar Nederland tegen Zweden te kijken op het WK voetbal. Maar de Brabantse oud-wereldkampioen moest op een Slowaaks podium staan om te gooien tegen Ratajski. Dat werd een spannendere pot dan die van Oranje, dat won met 5-1.

Breaks

Van de tweede tot en met de zevende leg vielen er liefst vier breaks. Daarna verliep de partij awt voorspelbaarder en kwam Van Gerwen door zijn eigen legs wel weer te pakken op 5-4. Op die stand pakte hij een grote voorsprong in de leg die de Pool was begonnen, maar het uitgooien mislukte. In de slotleg gooide Van Gerwen alsnog het deur in het slot: 6-5.

Het kostte dus de nodige moeite, maar de Nederlander blijft in het toernooi. Zondag treft hij in de derde ronde Andrew Gilding. "In grote delen van de partij was ik de betere", zei hij in het interview op het podium. "Het publiek heeft het naar zijn zin en dat is het enige wat we willen."

Slovak Darts Open

De Slovak Darts Open in Bratislava is het negende zogeheten Euro Tour-evenement van dit jaar. Er komen in totaal 15 Euro Tours. Vervolgens wordt een ranglijst opgemaakt. De top 32 daarvan mag meedoen aan het European Championship, oftewel het EK darts van de bond PDC. Vorig jaar won Gian van Veen de Europese titel.

Uitslagen zaterdag

Middagsessie



Mike De Decker 6-2 William O’Connor

Kevin Doets 6-2 Damon Heta

Wessel Nijman 6-2 Benjamin Pratnemer

Danny Noppert 6-2 Madars Razma

Jermaine Wattimena 6-3 Dave Chisnall

Chris Dobey 6-4 Tyler Thorpe

Ryan Searle 6-3 Kim Huybrechts

Andrew Gilding 6-4 Luke Woodhouse



Avondsessie



Nathan Aspinall 6-4 Jim Long

Tom Sykes 6-5 Martin Schindler

Cameron Menzies 6-2 Gerwyn Price

Gian van Veen 3-6 Rob Cross

Michael van Gerwen v Krzysztof Ratajski

Jonny Clayton v Ryan Joyce

Stephen Bunting v Niels Zonneveld

Ross Smith v Joe Cullen

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