Martin Schindler is de volgende darter in een lange lijn van klagers die het nieuwe BladeX-dartbord van Winmau maar niks vinden. De Duitser gooide na afloop van de World Cup of Darts het bord met doos en al in de vuilcontainer en kreeg daar veel reacties op. Veel darters zijn het met hem eens en roepen al maanden dat het bord niet goed is. De vele pijlen die er telkens uit vallen, zijn daar het beste voorbeeld van. Ex-prof Vincent van der Voort spreekt zich nu ook uit.

Van der Voort is werkzaam voor Winmau, maar kan nu ook niet meer stilhouden dat de kwaliteit van de peperdure borden van de maker tegenvalt. De voorbeelden zijn talloos en omdat alles tegenwoordig op televisie is, worden de dartborden massaal afgekraakt, ook op sociale media. Van der Voort snapt de commotie wel. "Zorgen zijn er zeker en dit wordt opgelost", weet de Nederlandse ex-prof te melden in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Pijlen die op harde stukjes in de bullseye stuiten en uit het bord vallen, pijlen die zonder verklaring uit grotere vlakken stuiteren; het zijn allemaal voorbeelden van de problemen waar menig darter tegenaan loopt sinds Winmau de nieuwe borden introduceerde ruim een half jaar geleden. De prijs van 150 euro om er zelf thuis een op te hangen, is weer een kritiekpunt vanuit de amateurs. Gary Anderson noemde het op de World Cup zelfs 'de slechtste borden ooit'. De tweevoudig wereldkampioen kan het weten, want hij doet al jaren mee.

'Je moet het serieus nemen'

"Ik ben dat niet met hem eens, maar als er zoveel spelers mee bezig zijn, moet je er wel naar luisteren en het serieus nemen. Het is het beste bord qua hoe lang het meegaat, maar dat zegt natuurlijk niks, want dan kun je beter een houten plaat ophangen, die gaat nog langer mee", zegt Van der Voort in Darts Draait Door. "Je moet kijken waar het vandaan komt. Bij Winmau wordt alles getest. Ze vermoeden dat het komt door kou. Dat moet ergens vandaan komen. Het zijn echt goede borden, maar er vallen gewoon te veel pijlen uit. Je moet het als Winmau serieus nemen."

'Er zal wat aan veranderd gaan worden'

Volgens Van der Voort mag het niet zo zijn dat pijlen zomaar uit het bord komen vallen, zeker niet bij zulke dure borden. "Dat kan niet. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dan is er iets niet goed met het bord. Dit moet opgelost worden, zeker dat ze dit serieus nemen. Dat moet ook. Ze staan erom bekend dat ze de beste borden hebben die er zijn en ik denk ook nog steeds dat dat zo is. Het klagen zal iets van alle tijden blijven. Het gaat erom dat je als leverancier niet dit zomaar wegwuift. Het bord bij de PDC moet goed, top zijn. Er zal wat aan veranderd gaan worden. Het probleem wordt natuurlijk serieus genomen."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de extra aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes uitgebreid over de kansen van Raymond van Barneveld, Dimitri van den Bergh, Scott Williams en Peter Wright om het WK darts te halen. Ook komt de slechte kwaliteit van de nieuwe Winmau BladeX-borden voorbij. Beluister 'm hieronder of tune in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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