Michael van Gerwen is niet aanwezig tijdens de World Series of Darts in Australië en Nieuw-Zeeland komende zomer. De Nederlandse topdarter is een van de vele afwezigen Down Under. De PDC heeft met Gian van Veen wel een andere Nederlander uitgenodigd. Hij gaat zijn debuut maken op de toernooien.

Van Gerwen is niet de enige grote naam die ontbreekt op het deelnemersveld. De winnaar van de Bahrein Masters en Nordic Masters slaat de lange reis over. Dat doen Luke Littler en Luke Humphries ook, waardoor van de top vier alleen de nummer drie van de wereld aanwezig is. Van Veen verdedigt dus de eer en verdient zijn uitnodiging mede dankzij zijn finaleplek op het WK in januari. Hij zei eerder al erg uit te kijken naar de bijzondere dartsreis.

Naast Van Veen zullen Jonny Clayton, James Wade, Josh Rock, Stephen Bunting, Gerwyn Price, Ross Smith en Damon Heta de PDC vertegenwoordigen in de verre World Series. Zij worden in de eerste ronde van de toernooitjes in Australië en Nieuw-Zeeland gekoppeld aan lokale qualifiers. Ook voor Smith wordt het zijn debuut. Van Gerwen won dergelijke toernooien dus al in Bahrein en Kopenhagen.

Simon Whitlock en Adam Leek

Van die qualifiers zijn er al twee van de acht bekend: cultheld Simon Whitlock mag het - zonder tourkaart - weer eens laten zien tegen de sterren van nu. Adam Leek mag zich ook opmaken voor wedstrijden voor eigen publiek. De Australiër won afgelopen januari uit het niks een tourkaart voor de PDC tijdens Q-School. Op de recente World Cup of Darts maakte hij ook al zijn debuut namens Australië aan de zijde van Heta.

Prijzengeld

De Nieuw-Zeeland Darts Masters is op 14 en 15 augustus in Auckland. Een week later is de Australië Darts Masters in Wollongong. De winnaar van elk toernooi gaat naar huis met 30.000 Britse ponden aan prijzengeld, omgerekend bijna 35.000 euro. Deelname levert officieel ruim 2000 euro op, maar een publiek geheim is dat de PDC-darters ruimhartig betaald worden voor hun deelname.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover