Raymond van Barneveld is vijfvoudig wereldkampioen. Maar de inmiddels 58-jarige topdarter ziet er veel anders uit dan toen hij in 1998 zijn eerste wereldtitel pakte bij de BDO. Volgens Van Barneveld is zijn transformatie een van de redenen dat hij zijn huidige vrouw Julia heeft ontmoet.

Van Barneveld was lange tijd getrouwd met Silva Walraven, die ook standaard in beeld kwam toen de darter zijn hoogtijdagen kende. Na bijna 25 jaar samen ging het koppel uit elkaar. De reden: Van Barneveld vond de liefde in de 23 jaar jongere Engelse Julia.

Van Barneveld veel afgevallen

Zaterdagavond is Van Barneveld te gast in het programma Sterren op het Doek. Daar merkt presentator Özcan Akyol op dat Van Barneveld qua uiterlijk veranderd is sinds hij hem eind jaren 90 zag triomferen op Lakeside. Hij stelt dan ook de vraag of dat komt door ijdelheid. Dat is volgens Van Barneveld niet het geval.

"Ik kreeg suikerziekte en diabetes type 2. Ik had heel veel overgewicht, ik woog bijna over de 140 kilogram. Toen dacht ik: nu is het gewoon afgelopen." Van Barneveld viel flink af, wat ook aan hem af te zien is. "Ik weeg nu 96 kilogram, ik ben iets er iets van 44 afgevallen."

Cosmetische ingrepen

Van Barneveld vertelt verder over zijn haartransplantatie. Inmiddels heeft hij een andere manier gevonden: "Nu heb ik het laten tattooeeren. En dan één keer een APK’tje om het op te vullen."

Een andere cosmetische ingreep die Van Barneveld gedaan heeft, is met zijn tanden. "Mede daardoor heb ik mijn huidige vrouw ontmoet, denk ik. De Barney 1.0 zag er iets anders uit. 2.0 ziet er iets beter uit. De andere versie was meer bol", lacht hij.

"Je gaat er beter van in je vel zitten", zegt Van Barneveld over zijn veranderde look. "Ik merkte dat als ik mijn schoenveters vast moest maken, dat ik mijn schoen op een stoel moest zetten. Overmatig transpireren altijd. Dat was ik wel helemaal zat."

