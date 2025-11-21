Het majortoernooi Players Championship Finals is voor Raymond van Barneveld na de eerste ronde al over. Barney verloor met 6-3 van Krzysztof Ratajski.

Het toernooi Players Championship Finals in het Engelse Minehead is het klapstuk van een lange reeks vloertoernooien, genaamd Players Championship 1 tot en met 34. Van Barneveld plaatste zich als nummer 39 voor het toernooi (van de 64 deelnemers), maar al dat harde werken ging in rook op tegen The Polish Eagle.

Sjokkende Barney

Vanaf 2-2 won de Pool drie legs op rij en tegen die tijd had de partij een bedenkelijk niveau gekregen. Legs gingen pas na dik 20 pijltjes uit. Met kunst- en vliegwerk kwam Van Barneveld nog terug van 5-2 naar 5-3 (nadat hij eerst bij een poging tot uitgooien zichzelf dood wierp).

Bij Viaplay zeiden de commentatoren: "Het is Van Barneveld nog gegeven om zijn eigen leg te houden. Maar hij loopt dan terug alsof hij zichzelf van het podium wil storten. Hij sjokt werkelijk terug. Lopen kun je het niet noemen."

Nieuwe flights

Eerder in de match greep de Haagse oud-wereldkampioen plots naar nieuwe pijltjes. Eerst had hij witte flights, maar bij 3-2 voor Ratajski, midden in de leg, kwam hij op de proppen met een setje met oranje flights.

"Nu heeft hij weer een andere set-up gepakt", aldus de commentator. "Zie je. Nu heeft hij andere flights erop gezet en andere shafts. Ik kan me niet herinneren dat hij dit vroeger zo vaak deed. Dit is van de laatste jaren, waarin hij minder wint, waarin er twijfel is."

VICTORY FOR RATAJSKI!



Krzysztof Ratajski closes out a scrappy 6-3 victory over a struggling Raymond van Barneveld to advance to Round Two!



Gian van Veen or Luke Humphries await Poland's number one tomorrow afternoon...



📺 https://t.co/SPmnf5chNR #PCFinals | R1 pic.twitter.com/39vZA8QpBm — PDC Darts (@OfficialPDC) November 21, 2025

Nederlanders

Michael van Gerwen plaatste zich niet voor het toernooi. Hij deed aan te weinig vloertoernooien mee en toen hij er wel was, kwam hij simpelweg te weinig rondjes door.

Maar de tien andere landgenoten gaan in Minehead Nederland goed vertegenwoordigen. Met Danny Noppert en Gian van Veen staan er inmiddels twee extra Nederlanders in de top tien van de wereld. Zij zijn in topvorm en hopen op een majortitel in hun prijzenkast. Van Veen won in oktober nog het EK darts, terwijl Noppert op de recente Grand Slam tot de halve finales reikte. Luke Humphries is de regerend kampioen van de Players Championship Finals.

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.