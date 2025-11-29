Topdarter Raymond van Barneveld heeft altijd pech, zo meent hij. De vijfvoudig wereldkampioen heeft het idee dat hij voor het ongeluk is geboren. Ergens weet hij wel dat hij zichzelf de put in denkt en praat, maar het is lastig om die gewoonte af te schudden.

Van Barneveld, die vanaf midden december meedoet aan het WK darts 2026 van de bond PDC, heeft regelmatig gesproken over mentale issues. Ook befaamd zijn enkele interviews, vaak vlak na een impactvolle nederlaag, waarin de Haagse dartspionier dingen zegt als dat het leven geen zin meer heeft.

Voetjes op de vloer

Zaterdagavond was Van Barneveld te gast in het programma Sterren op het Doek en daarin vertelt hij tegen presentator Özcan Akyol dat zijn vader een erg kritische houding had richting de dartsambities van Barney.

"Hij wilde zorgen dat de voetjes op de vloer bleven", zegt hij. "Als ik dan eens een partij verloor met 3-0, liep hij naar de tegenstander om te zeggen dat die fantastisch had gespeeld. Hij had helemaal geen kans." Dat prikkelde de darter om naar zijn kamer te gaan om trainingsuurtjes te pakken.

Geboren voor het ongeluk

Daarna legt hij uit dat hij zich vaak dit afvraagt: "Wat overkomt me nou?" Daarna geeft hij voorbeelden: "Ik moet vandaag naar een heel belangrijk tv-programma en mijn auto start niet. Ik heb die auto 1,5 jaar en er is nog nooit iets geks gebeurd."

"Er zijn altijd dingetjes om me heen dat ik denk.. In mijn huis gaat alles stuk of werkt het niet. Ongelukken gebeuren. Mijn huis is eens in elkaar gestort. Mijn vrouw zegt dat ik het me verbeeld. Maar dan werken de speakers weer niet of er is wateroverlast. Dan denk ik: wat overkomt me allemaal."

The best game ever seen at Ally Pally? 🔥



Michael van Gerwen averaged 114.05 to prevail in his all-Dutch semi-final against Raymond van Barneveld at the 2016/17 World Championship!



Barney averaged 109.34 in defeat! 🤯 pic.twitter.com/8qNdwEw8AH — PDC Darts (@OfficialPDC) November 28, 2025

Hij krijgt de vraag of hij dan denkt dat het hem overkomt omdat hij Raymond van Barneveld is. "Ja, soms denk ik dat wel", beaamt hij."Ja, dat is heel vermoeiend. Ik moet tegen mezelf zeggen: iedereen maakt het mee. Het is toeval. Maar eigenlijk geloof ik het niet. Het is nooit saai."

Reageer en praat mee!