Raymond van Barneveld staat voor een spannend weekeinde. De 58-jarige vijfvoudig wereldkampioen darten kan deelname aan de World Grand Prix veiligstellen. Daarvoor heeft Barney niet de beste papieren. Volg Van Barnevelds jacht hieronder.
Michael van Gerwen doet niet mee in Zwitserland, hij verlegt zijn focus op de aankomende vloertoernooien. Verder is wereldkampioen Luke Littler niet van de partij, net als Gerwyn Price. Kortom, kans om te scoren voor de aanwezige darters. Dan helpt het dat Van Barneveld een gunstige loting heeft gekregen. Hij moet goede zaken doen om deelname aan de World Grand Prix veilig te stellen.
Spannende strijd om laatste tickets
"Voor de World Grand Prix wordt het echt echt heel spannend", constateerden presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daar is niks aan gelogen, want met nog één weekend te gaan tot de cut-off staan de zaakjes dicht bij elkaar.
De virtuele stand om de World Grand Prix. De zestiende plek geeft recht op deelname.
Speler
Prijzengeld (in ponden)
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Kwartfinale
Halve finale
Finale
Winst
15. Andrew Gilding
75.000
75.000
77.500
79.000
81.000
83.500
87.000
105.000
16. Krzysztof Ratajski
72.000
72.000
74.500
76.000
78.000
80.500
84.000
102.000
17. William O'Connor
70.750
70.750
72.000
73.500
75.500
78.000
81.500
99.500
18. Raymond van Barneveld
69.500
69.500
72.000
73.500
75.500
78.000
81.500
99.500
19. Niels Zonneveld
66.500
66.500
69.000
70.500
72.500
75.000
78.500
96.500
Pittige opgave Van Barneveld ondanks gunstige loting
De Pool Krzysztof Ratajski was op voorhand al de grote favoriet voor het laatste ticket. Hij had de belangrijke zestiende plaats in handen, met William O'Connor en Raymond van Barneveld kort achter hem. Ratajski won vrijdagmiddag met 6-0 van Owen Bates, waardoor hij 2500 pond uitliep op zijn concurrenten. Het zorgt ervoor dat Barney minimaal drie wedstrijden moet winnen.
De eerste moet geen probleem zijn. Van Barneveld is vrijdagavond gekoppeld aan de Zwitserse qualifier Ansh Sood. Dat terwijl O'Connor speelt tegen Daryl Gurney, de nummer 26 van de wereld. Niels Zonneveld kan zich ook nog plaatsen. Hij moet minimaal de halve finale halen. Zonneveld neemt het op tegen de Tsjech Dalibor Smolik.
Volledige loting Swiss Darts Trophy
Middagsessie
Connor Scutt - Callan Rydz 1-6
Niels Zonneveld - Dalibor Smolik 6-3
Krzysztof Ratajski - Owen Bates 6-0
Andrew Gilding - Cor Dekker 3-6
Ryan Joyce - Rocco Fulciniti 6-0
Luke Woodhouse - Lukas Wenig
Ricardo Pietreczko - Oskar Lukasiak
Mensur Suljovic - Martin Lukeman
Avondsessie
Chris Landman - Denis Schnetzer
Wessel Nijman - Ritchie Edhouse
Raymond van Barneveld - Ansh Sood
Richard Veenstra - Niko Springer
Jermaine Wattimena - Stefan Bellmont
Dirk van Duijvenbode - Jitse van der Wal
Nathan Aspinall - Andreas Toft Jorgensen
Daryl Gurney - William O’Connor
