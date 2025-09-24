Topdarter Raymond van Barneveld heeft goed geluisterd naar de tips die collega en goede vriend Vincent van der Voort hem gegeven heeft. Dat blijkt volgens laatstgenoemde wel uit de houding van de veelbesproken legende (58) tijdens de Euro Tour in Hongarije. "Maar hij heeft denk ik wel drie keer op een dag een Barney-aanval gehad", moet Van der Voort ook lachen.

Van Barneveld staat erom bekend dat hij bij een teleurstelling al gauw zeer negatief uit de hoek kan komen in interviews en zelfs in zijn houding tijdens wedstrijden. Dat werd door de zoon van Van der Voort grappend een 'Barney-attack' genoemd. Zondag was het wat dat betreft weer raak voor de vijfvoudig wereldkampioen: hij verloor eerst van Gerwyn Price, die zich vervolgens terugtrok uit het toernooi. En omdat de Duitser Niko Springer uit het niks de Euro Tour in Hongarije won, wordt het voor Van Barneveld veel lastiger om de World Grand Prix te halen.

'Hij zette hem weg als een kleine jongen'

"Maar laten we positief beginnen", stuurt podcastpresentator Damian Vlottes het gesprek met Van der Voort richting Van Barneveld. "Hij won vrijdag en zaterdag (van Dave Chisnall, red.) en ik dacht meteen: 'Een herboren Barney'. Wat speelde hij fantastisch." Van der Voort reageert positief in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het zag er gewoon goed uit en hij was zó goed. Hij zette Chisnall weg als een kleine jongen. Dat is hoe je Raymond wil zien."

'Dat heeft hij goed opgepakt'

De twee spreken elkaar regelmatig en Van der Voort helpt zijn dartende vriend regelmatig met tips. "Die dingen heeft hij wel ter harte genomen. Dat hij positiever moet zijn, sneller speelt en loopt, etcetera. Dat heeft hij goed opgepakt, kan niet anders zeggen. Daarin zitten mogelijkheden voor de toekomst. Maar hij moet daar nu op doorpakken en niet te snel weer terugvallen. Hij is op de goede weg, maar heeft ook nog een lange weg te gaan."

58 jaar oud

Van der Voort sprak uitgebreid met Van Barneveld na diens uitschakeling op de Euro Tour in Hongarije. "Het zit bij hem ook in een stukje energie. Hij is gewoon 58 jaar oud hè, dan wordt het ook een stukje fit zin. Het is voor hem niet meer zozeer dat hij veel moet trainen, maar hij moet juist meer uitrusten. Drie à vier uur gooien is niet nodig, een uur of anderhalf is genoeg voor hem. Hij heeft meer aan uitrusten, het niveau heeft hij namelijk wel."

'Dan kun je er ook laks van worden'

Tegen Price, de wedstrijd die hij verloor, was het lang niet meer zo goed als in de wedstrijden daarvoor. Maar dat is volgens Van der Voort ook logisch. "Het heeft tijd nodig, ook om constant te worden. Dat is het moeilijkste. Want als je de bevestiging krijgt dat het goed gaat, kun je er ook laks van worden."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort alle ins en outs van de dartswereld. Zijn goede vriend Michael van Gerwen wordt langs de wekelijkse meetlat gelegd en dit keer staat de Euro Tour in Hongarije centraal. Ook de dopingschorsing van Oostenrijks talent Rusty-Jake Rodriguez komt voorbij. Dit en meer hoor je in Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.