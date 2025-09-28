Het zou erom gaan spannen of Raymond van Barneveld de World Grand Prix zou gaan halen, maar de Nederlandse topdarter heeft zelf aan alle twijfel een einde gemaakt. Op de Euro Tour in Zwitserland was dit weekend zijn allerlaatste kans en die greep hij met beide handen aan. Barney mag zich over twee weken melden op het speciale toernooi.

Voorafgaand aan de Euro Tour in Bazel stond Van Barneveld buiten de plekken die recht gaven op toegang tot het majortoernooi. Hij had flinke concurrentie in de Zwitserse stad en was dus afhankelijk van zichzelf én van anderen. Alles pakte in de eerste twee ronde goed uit voor de Nederlander (58), waarna hij zondagmiddag zelf het klusje klaarde en zich verzekerde van deelname aan het toernooi waarbij elke leg begonnen moet worden met een dubbel.

LEICESTER BOUND! 📍



Raymond van Barneveld whitewashes Ritchie Edhouse in Basel!



The Dutchman has now officially qualified for the World Grand Prix. However, Edhouse will not be in Dortmund to defend the European Championship.



— PDC Darts (@OfficialPDC) September 28, 2025

Klinkende zege

Ricardo Pietreczo, Niels Zonneveld, William O'Connor en Dave Chisnall waren allemaal verwikkeld in de strijd met Barney om de Grand Prix in Leicester te halen. Maar dat viertal vloog er al na één of twee potjes uit. Daarmee was Van Barneveld er nog niet, want hij moest op zondag nog van een laatste outsider winnen om zijn plek definitief veilig te stellen. Na nipte zeges op Damon Heta (6-5) en Ansh Sood (6-3) liet hij er tegen Ritchie Edhouse geen gras over groeien: hij versloeg de Europees kampioen van 2024 met liefst 6-0.

Veel Nederlanders en flink bedrag aan prijzengeld

Daardoor mag Van Barneveld zich op 6 oktober melden in Leicester voor de Grand Prix. Hij krijgt daarin gezelschap van veel landgenoten, want Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode hebben zich ook geplaatst voor het speciale toernooi. De winnaar krijgt maar liefst 120.000 pond aan prijzengeld en deelname aan de eerste ronde levert ook al 7.500 pond op. De Nederlanders zijn dus goed vertegenwoordigd én al zeker van een aardig bedrag aan prijzengeld.

Euro Tour-winst?

Maar voor het zover is, kan Van Barneveld er nog een mooi weekend van maken in Bazel. Zonder de druk van plaatsing op zijn schouders kan hij vanaf de kwartfinales laten zien of hij ook nog eens een prijs kan winnen. Hij treft bij de laatste acht Stephen Bunting. Ook Van Veen zit nog in de Euro Tour. Noppert kan de derde en laatste landgenoot worden die nog strijd om de eindzege. Van Gerwen is er in Bazel niet bij.