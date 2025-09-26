Raymond van Barneveld staat voor een spannend weekeinde. De 58-jarige vijfvoudig wereldkampioen darten kan deelname aan de World Grand Prix veiligstellen. Daarvoor heeft Barney niet de beste papieren. Volg Van Barnevelds jacht hieronder.

Michael van Gerwen doet niet mee in Zwitserland, hij verlegt zijn focus op de aankomende vloertoernooien. Verder is wereldkampioen Luke Littler niet van de partij, net als Gerwyn Price. Kortom, kans om te scoren voor de aanwezige darters. Dan helpt het dat Van Barneveld een gunstige loting heeft gekregen. Hij moet goede zaken doen om deelname aan de World Grand Prix veilig te stellen.

Spannende strijd om laatste tickets

"Voor de World Grand Prix wordt het echt echt heel spannend", constateerden presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daar is niks aan gelogen, want met nog één weekend te gaan tot de cut-off staan de zaakjes dicht bij elkaar.

De virtuele stand om de World Grand Prix. De zestiende plek geeft recht op deelname.

Speler Prijzengeld (in ponden) Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Kwartfinale Halve finale Finale Winst 15. Andrew Gilding 75.000 75.000 77.500 79.000 81.000 83.500 87.000 105.000 16. Krzysztof Ratajski 72.000 72.000 74.500 76.000 78.000 80.500 84.000 102.000 17. Raymond van Barneveld 69.500 69.500 72.000 73.500 75.500 78.000 81.500 99.500 18. William O'Connor 70.750 70.750 72.000 73.500 75.500 78.000 81.500 99.500 19. Niels Zonneveld 66.500 66.500 69.000 70.500 72.500 75.000 78.500 96.500

Pittige opgave Van Barneveld ondanks gunstige loting

De Pool Krzysztof Ratajski was op voorhand al de grote favoriet voor het laatste ticket. Hij had de belangrijke zestiende plaats in handen, met William O'Connor en Raymond van Barneveld kort achter hem. Ratajski won vrijdagmiddag met 6-0 van Owen Bates, waardoor hij 2500 pond uitliep op zijn concurrenten. Het zorgt ervoor dat Barney minimaal drie wedstrijden moet winnen.

De eerste moest geen probleem zijn. Van Barneveld was vrijdagavond gekoppeld aan de Zwitserse qualifier Ansh Sood. Die bood nog wel wat tegenstand, maar de Nederlander won met 6-3 in legs. Dat terwijl O'Connor speelt tegen Daryl Gurney, de nummer 26 van de wereld. Niels Zonneveld kan zich ook nog plaatsen. Hij moet minimaal de halve finale halen. Zonneveld neemt het op tegen de Tsjech Dalibor Smolik.

Volledige loting Swiss Darts Trophy

Middagsessie

Connor Scutt - Callan Rydz 1-6

Niels Zonneveld - Dalibor Smolik 6-3

Krzysztof Ratajski - Owen Bates 6-0

Andrew Gilding - Cor Dekker 3-6

Ryan Joyce - Rocco Fulciniti 6-0

Luke Woodhouse - Lukas Wenig 6-5

Ricardo Pietreczko - Oskar Lukasiak 6-3

Mensur Suljovic - Martin Lukeman 6-2

Avondsessie

Chris Landman - Denis Schnetzer 6-3

Wessel Nijman - Ritchie Edhouse 5-6

Raymond van Barneveld - Ansh Sood 6-3

Richard Veenstra - Niko Springer

Jermaine Wattimena - Stefan Bellmont

Dirk van Duijvenbode - Jitse van der Wal

Nathan Aspinall - Andreas Toft Jorgensen

Daryl Gurney - William O’Connor

