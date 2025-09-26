DARTS
DELEN

Dartsicoon Raymond van Barneveld zet eerste stap in pittige opgave: 'Het wordt heel spannend'

Redactie Sportnieuws.nl • 20:35, 26-09-2025 / Laatste Update: 20:36, 26-09-2025
i

Raymond van Barneveld. © PDC Europe

Raymond van Barneveld staat voor een spannend weekeinde. De 58-jarige vijfvoudig wereldkampioen darten kan deelname aan de World Grand Prix veiligstellen. Daarvoor heeft Barney niet de beste papieren. Volg Van Barnevelds jacht hieronder.

Michael van Gerwen doet niet mee in Zwitserland, hij verlegt zijn focus op de aankomende vloertoernooien. Verder is wereldkampioen Luke Littler niet van de partij, net als Gerwyn Price. Kortom, kans om te scoren voor de aanwezige darters. Dan helpt het dat Van Barneveld een gunstige loting heeft gekregen. Hij moet goede zaken doen om deelname aan de World Grand Prix veilig te stellen.

Spannende strijd om laatste tickets

"Voor de World Grand Prix wordt het echt echt heel spannend", constateerden presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daar is niks aan gelogen, want met nog één weekend te gaan tot de cut-off staan de zaakjes dicht bij elkaar.

De virtuele stand om de World Grand Prix. De zestiende plek geeft recht op deelname.

Speler

Prijzengeld (in ponden)

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Winst

15. Andrew Gilding

75.000

75.000

77.500

79.000

81.000

83.500

87.000

105.000

16. Krzysztof Ratajski

72.000

72.000

74.500

76.000

78.000

80.500

84.000

102.000

17. Raymond van Barneveld

69.500

69.500

72.000

73.500

75.500

78.000

81.500

99.500

18. William O'Connor

70.750

70.750

72.000

73.500

75.500

78.000

81.500

99.500

19. Niels Zonneveld

66.500

66.500

69.000

70.500

72.500

75.000

78.500

96.500

Pittige opgave Van Barneveld ondanks gunstige loting

De Pool Krzysztof Ratajski was op voorhand al de grote favoriet voor het laatste ticket. Hij had de belangrijke zestiende plaats in handen, met William O'Connor en Raymond van Barneveld kort achter hem. Ratajski won vrijdagmiddag met 6-0 van Owen Bates, waardoor hij 2500 pond uitliep op zijn concurrenten. Het zorgt ervoor dat Barney minimaal drie wedstrijden moet winnen.

De eerste moest geen probleem zijn. Van Barneveld was vrijdagavond gekoppeld aan de Zwitserse qualifier Ansh Sood. Die bood nog wel wat tegenstand, maar de Nederlander won met 6-3 in legs. Dat terwijl O'Connor speelt tegen Daryl Gurney, de nummer 26 van de wereld. Niels Zonneveld kan zich ook nog plaatsen. Hij moet minimaal de halve finale halen. Zonneveld neemt het op tegen de Tsjech Dalibor Smolik.

Volledige loting Swiss Darts Trophy

Middagsessie
Connor Scutt - Callan Rydz 1-6
Niels Zonneveld - Dalibor Smolik 6-3
Krzysztof Ratajski - Owen Bates 6-0
Andrew Gilding - Cor Dekker 3-6
Ryan Joyce - Rocco Fulciniti 6-0
Luke Woodhouse - Lukas Wenig 6-5
Ricardo Pietreczko - Oskar Lukasiak 6-3
Mensur Suljovic - Martin Lukeman 6-2

Avondsessie
Chris Landman - Denis Schnetzer 6-3
Wessel Nijman - Ritchie Edhouse 5-6
Raymond van Barneveld - Ansh Sood 6-3
Richard Veenstra - Niko Springer
Jermaine Wattimena - Stefan Bellmont
Dirk van Duijvenbode - Jitse van der Wal
Nathan Aspinall - Andreas Toft Jorgensen
Daryl Gurney - William O’Connor

