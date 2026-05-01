Zie jij het al voor je: topdarter Luke Littler die een marathon loopt? Met zijn huidige postuur zal dat een flinke uitdaging worden. Dat weet de 19-jarige Engelsman zelf ook. Toch wil de regerend wereldkampioen wel een bijzondere ontmoeting met hardloopicoon Mo Farah aangaan.

Littler heeft het tegenovergestelde figuur van een marathonloper. De Brit gaf tijdens zijn WK-debuut in 2024 meermaals aan dat een broodje kebab met mayonaise zijn favoriet is. Ook speelde hij in een reclamespotje van McDonald's. Kortom: allemaal lekkernijen die niet echt bevorderend werken in aanloop naar een halve marathon.

Opvallende uitdaging voor Luke Littler

Toch is dat de uitdaging die Littler is voorgeschoteld. Op sociale media werd afgelopen maand de vraag gesteld: wie zou er een halve marathon winnen, als er na iedere mijl (1,6 kilometer) een leg van 501 moet worden geworpen? Wat gekscherend begon, werd serieus opgepakt door de Britse bokser Dave Allen.

"I think we should do it for charity!" 🎯🏃



After winning his fifth Premier League night of 2026, Luke Littler has his sights set on a darts/running challenge against @Mo_Farah! 👀#PLDarts | @LukeTheNuke180 pic.twitter.com/LFvppnlMKt — PDC Darts (@OfficialPDC) April 30, 2026

Hij ging verder dan de hypothetische situatie en ging op onderzoek uit. Hij nam contact op met Littler en Farah en tot zijn verbazing gaven beide sporters aan bereid te zijn de onwaarschijnlijke uitdaging aan te gaan. Littler werd na afloop na zijn zege op speelavond 13 van de Premier League Darts gevraagd naar de challenge.

Wereldkampioen wil kilo's verliezen

Hij bevestigde dat hij de uitdaging wel zou aangaan, mits hij voldoende tijd krijgt om van tevoren wat gewicht te verliezen, zodat er geld ingezameld kan worden voor het goede doel. "Nee, persoonlijk denk ik niet dat Mo Farah uit zou gooien", vertelde Littler. "Zodra ik klaar ben met mijn negendarter, loop ik mijn volgende kilometer. Ja, ik denk dat we het voor het goede doel moeten doen. Laat me eerst wat afvallen en dan ben ik er klaar voor."

Farah heeft vier gouden olympische medailles in het bezit. Het loopgedeelte moet voor hem appeltje eitje zijn in vergelijking met Littler. Inmiddels is hij wel 43 jaar oud, maar dan nog zal hij daar het verschil moeten maken. Een slechte leg van Littler is meestal tussen de 15 en 18 pijlen. De grote vraag is hoe goed de dartkwaliteiten van Farah zijn. Maar waar belanden de pijlen van Littler als hij er bijvoorbeeld 10 kilometer op heeft zitten? Dat belooft wat, mocht het ooit zover komen.