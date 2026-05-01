Michael van Gerwen moet zich serieus zorgen gaan maken om een plekje in de play-offs van de Premier League Darts. In negen van de elf voorgaande edities was hij erbij. Vorig jaar miste Van Gerwen de play-offs mede door de rumoerige tijd in zijn privéleven. In 2026 valt hij vooral op vanwege zijn aanwezigheid op veel feestjes. Dat zorgt voor ergernis bij Vincent van der Voort.

Donderdag in Aberdeen kon Van Gerwen een belangrijke slag slaan in de Premier League. In de kwartfinale werd hij gekoppeld aan Luke Humphries, de nummer 6 van de ranglijst. Mighty Mike had de mogelijkheid om afstand te nemen van de Engelsman, maar ging ten onder. Dus zag hij Humhries (en Gian van Veen) naderen tot twee punten met nog drie speelavonden te gaan.

Klap in gezicht na woordenwisseling

In aanloop naar de wedstrijd van donderdag vierde Van Gerwen de verjaardag van de koning. Hij was zondag en maandag op stap, waarbij hij ook nog in een vervelende situatie belandde. De Nederlandse darter werd geslagen op een feestje. "Er zat bij die man duidelijk te veel drank in en voor mijn gevoel kwam zijn woede uit het niets. Toen hij op weg leek naar de uitgang haalde hij ineens uit", zei Van Gerwen tegen Sportnieuws.nl.

"Het is jammer dat deze beelden naar buiten komen zonder enige context. Verder was het een rustige en gemoedelijke avond waarin niets spannends is gebeurd. Maar goed, het is wat het is", reageerde hij verder.

Kritiek op levensstijl

Kort na het veelbesproken moment verscheen hij dus in Aberdeen aan de oche, waar hij een 6-3 nederlaag leed tegen Humphries. "Het was gewoon niet goed", constateerde Van der Voort bij Viaplay. De oud-prof zag veel "slordige beurten" bij Van Gerwen, waarbij de pijl in de single 1 en/of 5 belandde. "Van Gerwen is een wereldtalent, hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar hoe hij het op dit moment doet, kan het ook niet constant zijn."

Daarmee doelt Van der Voort op de vele feestjes die zijn goede vriend bezoekt. "Maar om dan om te schakelen en weer op het hoogste niveau te spelen, dat is ook mentaal heel moeilijk. Want je bent in de feeststemming, alleen maar lang leve de lol, en dan ineens moet je op woensdag het vliegtuig in en op donderdag moet je een topprestatie leveren", schetste hij.

"Dit leven wat hij nu leidt, dat gaat niet samen. We hebben het nu vier, vijf maanden aangekeken. De ene week is het goed, de andere week lijkt het gewoon werkelijk waar helemaal nergens op", is de keiharde conclusie van Van der Voort. "Dat gaat niet beter worden als je het op deze manier aanpakt. Iedereen die in de top wil meedraaien, zal er voor moeten leven. Als je de dat niet kan opbrengen, is het een lastig verhaal."

Van der Voort begrijpt Van Gerwen wel. Van jongs af aan speelde hij al op wereldniveau, waardoor hij een groot deel van het jaar weg was. Ook speelde er vorig jaar de situatie met zijn privéleven, waarbij hij scheidde van zijn ex-vrouw Daphne Govers. "Op de wedstrijddag doet hij alles wat hij moet doen om goed te zijn, alleen eromheen niet."