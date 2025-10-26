Het EK darts gaat zondagavond een nieuwe winnaar krijgen en het wordt sowieso niet Luke Littler. De regerend wereldkampioen kan fluiten na de hoofdprijs en het bijbehorende prijzengeld na de verrassende uitschakeling door James Wade in de tweede ronde. Maar met Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen zitten er nog drie Nederlandse topdarters bij de laatste acht. Lees hier om hoeveel prijzengeld zij strijden in Dortmund.

Aan het EK darts deden 32 deelnemers mee. Dit zijn de darters die dit jaar het best hebben gepresteerd op de veertien Euro Tour-toernooien. Op basis van deze ranking is een bracket gemaakt, waar de nummer één tegen de nummer 32 speelt en de nummer twee tegen 31, enzovoorts. Doordat de grote namen willekeurig in het toernooi werden geplaatst, leverde het al veel verrassingen op. Zo werden Stephen Bunting, Gerwyn Price en dus Littler al vroeg uitgeschakeld.

Indrukwekkende prijzenpot

In totaal wordt er voor 600.000 Britse pond gespeeld in de Westfalenhallen. Alle deelnemers zijn al verzekerd van 7.500 pond. De uiteindelijke winnaar mag 120.000 pond bijschrijven. Het prijzengeld op het EK darts is sinds 2024 gelijk gebleven. In 2008 was Phil Taylor de eerste winnaar van het EK. Destijds bestond de prijzenpot uit 200.000 pond en ontving de winnaar 50.000 pond. Ritchie Edhouse is de regerend Europees kampioen, maar hij kwalificeerde zich niet voor deze editie. Er komt dus sowieso een nieuwe winnaar.

Prijzengeld EK darts 2025

Winnaar: 120.000 pond (ongeveer 138.000 euro)

Verliezend finalist: 60.000 pond (rond de 70.000 euro)

Halvefinalisten: 40.000 pond (ongeveer 46.000 euro)

Kwartfinalisten: 25.000 pond (28.000 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Eerste ronde: 7500 pond (8600 euro)

Totaal: 600.000 pond (zo'n 700.000 euro)

Nederlander in de finale?

Na de eerste twee rondes kunnen Van Gerwen en Van Veen zorgen voor in ieder geval één Nederlander in de finale. Zij zijn al zeker van 25.000 pond, maar kennen tegenstanders van prima formaat in de kwartfinales. Als Van Gerwen wint van Daryl Gurney en Van Veen van van Ryan Joyce, dan treffen de landgenoten elkaar in de halve finales. Aan de andere kant van het schema heeft Noppert het ook getroffen met Ricardo Pietreczko als volgende tegenstander.

Jermaine Wattimena was vorig jaar nog finalist op het EK, maar moest destijds na een ijzersterk toernooi het hoofd buigen tegen Ritchie Edhouse. Nu viel voor de Westervoorter het doek al in de tweede ronde tegen Pietreczko. Van Gerwen wist van 2014 tot 2017 vier jaar op rij het EK te winnen. Hiermee blijft hij de enige Nederlander die deze major-titel heeft.

Geplaagde Van Gerwen

De geplaagde Van Gerwen kan wel een meevaller gebruiken op de wereldranglijst. De drievoudig wereldkampioen won dit jaar nog geen 100.000 pond aan prijzengeld. Hiermee staat hij op de ranglijst in 2025 slechts 28e. Op het EK is er veel voor hem om goed te maken. Hij strandde twee jaar geleden in de kwartfinales. Vorig jaar kwam hij niet verder dan de tweede ronde. Met nu dus al 25.000 pond op zak vallen nu de échte knaken te verdienen. Vanaf de halve finales stijgen de opbrengsten zienderogen.

Programma EK darts

Zondag vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd. De halve finales en finale worden vanaf 19.00 uur gespeeld.



Ryan Joyce - Gian van Veen

Michael van Gerwen - Daryl Gurney



Danny Noppert - Ricardo Pietreczko

James Wade - Luke Humphries