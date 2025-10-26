Gian van Veen stond op zondagavond in zijn eerste majorfinale ooit tijdens het EK darts in Dortmund. Zijn tegenstander was de Britse Luke Humphries, de nummer één van de wereld, voor wie hij te sterk bleek te zijn.

Nadat Van Veen in 2024 werd uitgeschakeld in de halve finale door James Wade, mocht GVV zich vanavond opmaken voor zijn eerste majorfinale ooit. Hij versloeg namelijk landgenoot Michael van Gerwen met 11-9 in een zinderende halve finale. Het kon een Nederlands onderonsje worden in de finale, maar Humphries was met 11-8 te sterk voor Danny Noppert.

Matige start van Van Veen

Humphries kwam als beste uit de startblokken. Mede dankzij enkele missers van Van Veen ging de Brit op een 4-1 voorsprong de eerste pauze in. Maar net zoals tijdens de halve finale gaf The Giant zich niet zomaar gewonnen, want hij kwam helemaal terug en zorgde voor een gelijke stand van 4-4 nadat hij brak met een 10-darter. Uiteindelijk stond het 5-5 bij het ingaan van de tweede pauze.

Met voorsprong de laatste pauze in

De spanning was om te snijden. Beide topdarters pakte steeds na elkaar een leg en kwamen om de beurt op voorsprong. Uiteindelijk was het de Nederlander die de leiding nam met 8-7 bij het ingaan van de laatste pauze. Hierdoor had The Giant nog drie legs nodig voor zijn eerste majortitel.

Die eerste van de drie legs pakte Van Veen gelijk na de pauze met een knappe 112-finish. Humphries sloeg echter terug en zorgde weer voor een gelijke stand van 9-9.

Maar Van Veen liet zich niet van de wijs brengen en pakte opnieuw de voorsprong via de dubbel 8: 10-9. Toch kon hij zich niet rijk rekenen op dat moment, want de nummer één van de wereld zette de stand weer op gelijke hoogte.

Maar toch was het van Veen die de zinderende finale uiteindelijk naar zich toe trok. De laatste leg gooide de Nederlander een 100-finish, en pakte daardoor zijn eerste majortitel ooit!

Blessure

Wat deze prestatie extra knap maakt, is dat Van Veen met een opvallende blessure speelde. De 23-jarige darter had namelijk een vervelende wond op zijn hand, precies op de plek waar hij zijn pijlen vasthoudt. Deze blessure liep hij op in de kwartfinale, maar het belemmerde hem dus niet in zijn overwinning.