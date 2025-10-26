Gian van Veen bereikte zondagavond zijn eerste majorfinale ooit nadat hij landgenoot Michael van Gerwen versloeg in een bloedstollende halve finale van het EK darts. Dit deed hij echter met een opvallende blessure, wat voor veel verbazing zorgde.

Tijdens zijn duel tegen Van Gerwen was te zien dat The Giant een vervelende blessure had. Precies op de plek waar hij zijn pijlen moest vasthouden, zat bloed. Dit zorgde voor veel verbazing. Zo ook bij de analisten, die zich afvroegen of hij wel door kon gaan op deze wijze.

In het zinderende duel trok Van Veen aan het langste eind, en versloeg zijn landgenoot met 11-9. Hiermee bemachtigde hij zijn eerste deelname aan een majorfinale. Die prestatie is extra knap als je kijkt naar de blessure.

Uitleg

Na de halve finale legde GVV aan ViaPlay uit wat er aan de hand was. "Ik was gewoon aan het darten en ik heb vrij heftige grip aan mijn pijlen, en dat vind ik heel erg fijn", zo begon het talent.

"Maar vanmiddag was ik aan het gooien tijdens mijn wedstrijd tegen Ryan Joyce. En ik gebruik diamond grip, wat best scherp kan zijn. En dat had een puntje dat achter mijn vinger bleef hangen. Dus mijn vinger ligt een klein beetje open", zo liet hij aan de verslaggever van dienst zien.

"Nou, die ligt niet een klein beetje open", reageerde de verslaggever verbaasd. Van Veen gaf toe dat de interviewer gelijk had, en gaf daarbij aan dat het erg vervelend was. "Ja het is op mijn duim waar ik ook precies mijn pijl op heb liggen. En het gaat ook niet dicht, want daar ligt de pijl continu op."

'Dat is het belangrijskte'

Van Veen voelde het dan ook bij elke pijl die hij gooide, maar alsnog is hij blij dat de blessure niet heeft voorkomen dat hij de finale haalde. "Het is niet ideaal, maar wel gewonnen. Dus dat is het belangrijkste", zo sloot hij af.