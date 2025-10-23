Zeven Nederlandse topdarters strijden vanaf vanavond (donderdag) op het EK darts niet alleen om de titel, maar ook om de riante prijzenpot die de PDC uitdeelt in Dortmund. Voor Michael van Gerwen betekent het zijn rentree na het overslaan van een Players Championship en de laatste Euro Tour. Jermaine Wattimena hoopt zijn finaleplaats van vorig jaar te evenaren en zelfs te verbeteren. Lees hier hoeveel prijzengeld de darters kunnen verdienen.

Aan het EK darts doen 32 deelnemers mee. Dit zijn de darters die dit jaar het best hebben gepresteerd op de veertien Euro Tour-toernooien. Op basis van deze ranking is een bracket gemaakt, waar de nummer één tegen de nummer 32 speelt en de nummer twee tegen 31, enzovoorts.

Indrukwekkende prijzenpot

In totaal wordt er voor 600.000 Britse pond gespeeld in de Westfalenhallen. Alle deelnemers zijn al verzekerd van 7.500 pond. De uiteindelijke winnaar mag 120.000 pond bijschrijven. Het prijzengeld op het EK darts is sinds 2024 gelijk gebleven. In 2008 was Phil Taylor de eerste winnaar van het EK. Destijds bestond de prijzenpot uit 200.000 pond en ontving de winnaar 50.000 pond. Ritchie Edhouse is de regerend Europees kampioen, maar hij kwalificeerde zich niet voor deze editie. Er komt dus sowieso een nieuwe winnaar.

Prijzengeld EK darts 2025

Winnaar: 120.000 pond (ongeveer 138.000 euro)

Verliezend finalist: 60.000 pond (rond de 70.000 euro)

Halvefinalisten: 40.000 pond (ongeveer 46.000 euro)

Kwartfinalisten: 25.000 pond (28.000 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Eerste ronde: 7500 pond (8600 euro)

Totaal: 600.000 pond (zo'n 700.000 euro)

Twee Nederlandse onderonsjes

Eén ding staat vast: na de eerste ronde nemen we sowieso afscheid van twee Nederlanders. Dat komt omdat vier Nederlandse darters elkaar treffen bij de laatste 32. Zo neemt Dirk van Duijvenbode, die afgelopen weekend tijdens het laatste Euro Tour-toernooi nog de finale haalde, het op tegen Danny Noppert. Van Gerwen strijdt tegen Wessel Nijman voor een plekje in de tweede ronde. Het wordt voor Nijman een beladen herkansing, nadat hij nét niet wist te winnen van Van Gerwen in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals vorige maand.

Van de overige Nederlanders heeft Raymond van Barneveld de zwaarste tegenstander. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen wereldkampioen Luke Littler. Verder gaat Gian van Veen bij de laatste 32 spelen tegen Damon Heta. De kersverse winnaar van Player Championship 31, Jermaine Wattimena, neemt het in zijn eerste ronde-partij op tegen de Duitser Niko Springer.

Wattimena was vorig jaar nog finalist op het EK, maar moest destijds na een ijzersterk toernooi het hoofd buigen tegen Ritchie Edhouse. Van Gerwen wist van 2014 tot 2017 vier jaar op rij het EK te winnen. Hiermee blijft hij de enige Nederlander die deze major-titel heeft.

Geplaagde Van Gerwen

De geplaagde Van Gerwen kan wel een meevaller gebruiken op de wereldranglijst. De drievoudig wereldkampioen won dit jaar nog geen 100.000 pond aan prijzengeld. Hiermee staat hij op de ranglijst in 2025 slechts 28e. Op het aankomend EK is er veel voor hem om goed te maken. Hij strandde twee jaar geleden in de kwartfinales. Vorig jaar kwam hij niet verder dan de tweede ronde.

Bracket EK darts

(1) Nathan Aspinall - (32) Rob Cross

(16) Dirk van Duijvenbode - (17) Danny Noppert

(8) Josh Rock - (25) Ricardo Pietreczko

(9) Niko Springer - (24) Jermaine Wattimena

(4) Luke Littler - (29) Raymond van Barneveld

(13) James Wade - (20) Mike De Decker

(5) Luke Humphries - (28) Krzysztof Ratajski

(12) Gary Anderson - (21) Cameron Menzies

(2) Martin Schindler - (31) Dave Chisnall

(15) Ryan Joyce - (18) Luke Woodhouse

(7) Jonny Clayton - (26) Ryan Searle

(10) Gian van Veen - (23) Damon Heta

(3) Stephen Bunting - (30) Chris Dobey

(14) Wessel Nijman - (19) Michael van Gerwen

(6) Gerwyn Price - (27) Daryl Gurney

(11) Ross Smith - (22) Peter Wright