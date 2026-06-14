Een dartduo bestaande uit Luke Littler en Luke Humphries lijkt onverslaanbaar. Toch kropen de Engelsen door het oog van de naald tijdens de kwartfinale tegen Wales op het WK darts.

Voorafgaand aan het WK darts in Frankfurt was er één gedoodverfde titelfavoriet; het extravagante duo Luke en Luke. De nummer één en twee van de wereld, die vorige maand nog tegenover elkaar stonden in de Premier League-finale, kunnen eigenlijk alleen verliezen.

Luke en Luke kruipen door oog van de naald

Nadat het duo zaterdagavond Spanje met 8-5 opzij zette, traden ze zondagmiddag in de kwartfinale aan tegen Wales. De team bestaande uit Jonny Clayton en Nick Kenny (Gerwyn Price trok zich terug uit het toernooi) sprong uit de startblokken en stonden snel met 4-0 voor.

Lang was Team Wales heer en meester aan het dartbord. Het spel van beide Lukes was zeer pover. Vooral Littler miste dubbels aan de lopende band. Zo miste hij er halverwege de wedstrijd vijf oprij. Toch was het diezelfde Littler die de wedstrijd wist om te draaien. Bij een stand van 6-6 dreigde Engeland gebroken te worden. Wales stond te wachten op 56 toen de nummer één van de wereld mocht aanleggen voor 170. Littler gooide 'The Big Fish' uit, waarna de wedstrijd naar een beslissende laatste leg ging.

Deze leg werd ooit bloedstollend spannend. Wales ging nog op voor een matchdart, maar Kenny verzuimde binnen de grote vlakken te blijven. Hierdoor had Littler drie matchdarts, waarna hij pas zijn laatste raak gooide. Hierdoor treft Engeland Schotland in de halve finale van het WK.

Moeilijke wedstrijd voor Nederland

De Schotten bereikten deze door eerder op de middag af te rekenen met Ierland. Deze wedstrijd werd ook een thriller. Gary Anderson en Cameron Manzies wonnen met 8-5 van Mickey Manssell en William O' Connor.

De andere kwartfinales gaan tussen Noord-Ierland, de regerend wereldkampioen, tegen Letland. In de laatste partij komt Nederland, bestaande uit Michael van Gerwen en Gian van Veen, in actie tegen Duitsland. Dit belooft een moeilijke wedstrijd te worden, omdat het publiek overwegend Duits is.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover