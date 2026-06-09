Op de finaledag van de Nordic Darts Masters gebeurde afgelopen weekend genoeg. Luke Humphries straalde na zijn verloren finale tegen Michael van Gerwen een en al chagrijn uit en eerder op de dag liet Van Gerwen een uitgedoste fan uit de zaal verwijderen. Ex-prof Vincent van der Voort vindt het vooral jammer dat Humphries met 'een laf statement' kwam na zijn harde woorden.

Humphries verloor de finale van Van Gerwen en liet zich vervolgens flink kennen. Hij oogde geïrriteerd en was ook in zijn interview na afloop niet te genieten. Van der Voort vond dát juist wel mooi, zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Hij was behoorlijk geïrriteerd, die had het helemaal gehad met het publiek. Ook achteraf in zijn interview. Je zag het aan zijn kop: die had nergens zin in."

Het hele weekend in Denemarken lieten de fans zich van hun slechtste kant zien. Menig darter werd uitgefloten en de nummer twee van de wereld maakte in niet mis te verstane woorden duidelijk wat hij er van vond. Wat hij vervolgens deed, kon Van der Voort weinig bekoren. "Daarna kwam hij met zo'n laf statement op zijn sociale media waarin hij de fans alsnog bedankte..."

"Dat gebeurt allemaal vanuit zijn management", legt Van der Voort vervolgens uit. "Ik vind het juist goed dat hij het een keer zegt. Dat ze naar Kopenhagen komen om het publiek te vermaken en dan telkens uitgefloten worden. Dan moet je niet een dag later je statement weer onderuit halen", vindt de Nederlandse ex-prof. Hij sprak telefonisch met Van Gerwen, die zelf ook de headlines haalde op de Nordic Darts Masters.

Van Gerwen laat Elvis Presley verwijderen

In de kwartfinale liet hij een als Elvis Presley verklede fan verwijderen die aan de zijkant van het podium voor afleiding zorgde. "Hij was er helemaal klaar mee", onthult Van der Voort details van het telefoongesprek met Van Gerwen na het incident. "Maar hij was ook realistisch. Als je goed staat te gooien, merk je er vrij weinig van. Als het niet loopt en je ziet die Elvis de hele tijd heen en weer lopen met z'n opvallende witte pak, dan ga je je eraan storen. Logisch dat hij er dan wat van zegt."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door blikken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes uitgebreid terug op de Nordic Darts Masters. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover