Kevin Doets maakt razendsnel stappen als topdarter. De Nederlander vierde afgelopen week al een bijzondere periode met zijn 28ste verjaardag én zijn eerste titel bij de PDC ooit. Maar daarmee is hij nog niet klaar. Op de Euro Tour in Graz toont hij zich van een ongeziene kant en bereikte hij voor het eerst de finale van een dergelijk toernooi.

Aangemoedigd door zijn immer fanatieke vriendin Bibi Rangel knalde Doets zondagavond naar zijn allereerste Euro Tour-finale ooit. Met 112.31 gemiddeld - zijn op één na hoogste gemiddelde ooit op de Euro Tour - versloeg hij eerst Luke Woodhouse in de kwartfinales, waarna hij in voormalig wereldkampioen Rob Cross een tegenstander van topniveau trof. Die veegde Doets ook met 7-4 van het bord.

Vooral de manier waarop was indrukwekkend. Het gemiddelde van de in Zweden woonachtige Nederlander kwam niet boven de 100 uit, maar in het zicht van de haven toonde hij over stalen zenuwen te beschikken. Met Cross wachtend op 40 gooide hij 124 uit voor de wedstrijd. "Mensen hebben me de afgelopen periode verteld dat ik me meer op mijn eigen spel moet concentreren en dat het niet moet boeien wat mijn tegenstander doet. Dat ben ik de laatste tijd aan het uitvoeren", zei een trotse Doets na afloop.

Doets bereikte een maand geleden nog zijn eerste halve finale ooit op de Euro Tour, die hij verloor van Danny Noppert. Dit keer in Graz zat geen enkele topspeler hem meer dwars. Zelfs de als vijftiende geplaatste Cross kon niks tegen Doets inbrengen. De Nederlander treft in de finale in Oostenrijk de winnaar van de andere halve finale tussen de Noord-Ieren Josh Rock en Daryl Gurney.

Geschiedenis schrijven?

Sinds het WK darts afgelopen december is Doets weer gelukkig in de liefde. Hij brak met zijn Zweedse vriendin en trof het al snel weer met de Braziliaanse Bibi Rangel. Zij reist vaak met hem mee en is getuige van al zijn recente successen. Zo was ze in Hildesheim toen hij zijn eerste titel won en is ze er ook in Graz bij als haar vriend mogelijk geschiedenis schrijft als de vijfde Nederlander met een Euro Tour-titel, na Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Wessel Nijman.

Op de drempel van mijlpaal

Als Doets de finale ook nog eens wint, dan dendert hij ook nog eens de top-32 van de wereld in, zijn grote doel voor 2026. Met 35.000 Britse ponden aan prijzengeld stijgt hij dan van plek 35 naar 30 op de zogeheten Order of Merit. Doets profiteert sowieso van de afwezigheid van tientallen toppers in Graz, want Michael van Gerwen en Gian van Veen waren de hoogstgeplaatste spelers door de vele afmeldingen.

