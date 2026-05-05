Kevin Doets won maandag Players Championship 13 en daarmee zijn eerste titel ooit bij de PDC. De Nederlandse topdarter maakte dankbaar gebruik van de afwezigheid van zo'n beetje alle topnamen in Hildesheim en dat is knap, vindt ex-prof Vincent van der Voort. Dat vertelt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Een dag voor zijn 28ste verjaardag mocht Doets al feest vieren. Hij versloeg in de finale Luke Woodhouse en maakte de hele dag een goeie indruk op Van der Voort. "Hij speelde goed en gooide geweldige gemiddeldes", zag Van der Voort van dichtbij. Hij is in Hildesheim bij de Pro Tours om Michael van Gerwen bij te staan en zag Doets de ene na de andere goede wedstrijd gooien. "Hij was de beste speler van de dag en heeft dik verdiend gewonnen."

Vooral de wedstrijd tegen landgenoot Jermaine Wattimena was fantastisch. "Wattimena gooide 107 gemiddeld en nog kwam hij er niet aan tegen Doets. Dat is wel knap." Een eerste titel bij de PDC diende zich al aan voor Doets, die vorige week nog twee keer de halve finales haalde. "Dat is klasse, om dan nu ook meteen er een te winnen. De hele dag door de beste zijn, dat is echt netjes. Hij zei al dat hij dit jaar een titel wilde winnen, anders zou het niet geslaagd zijn. Mooi dat het nu al gelukt is."

'Hele grote kans voor hem'

Volgens Van der Voort lag het dan ook in de lijn der verwachting dat het zou gebeuren, gezien Doets z'n niveau de afgelopen weken. "Hij staat echt goed te spelen, grote klasse. In dit soort toernooien krijg je dat mensen hun eerste Pro Tour winnen, want de hele top is er niet. Dit zijn dan de toernooien dat het moet gebeuren. Het was een hele grote kans voor hem, maar dan moet hij het nog steeds wel zelf doen."

Michael van Gerwen

Van Gerwen had ook gehoopt op zo'n goede run, maar strandde in de derde ronde tegen Krzysztof Ratajski. Van der Voort vond dat vooral zuur. "Op 3-3 stond hij 115 gemiddeld te gooien, echt fantastisch. Maar hij kwam maar niet van zijn tegenstander af. Dat is wat hij mist: een keer een vieze finish om zijn tegenstander pijn te doen. Het was zeker niet slecht, maar hij moet momentum opbouwen. Het is zaak voor hem om iedere dag proberen te spelen om iets op te bouwen. Dan wordt hij constant."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast. De Belgische topdarter lijkt zijn carrière in drie maanden tijd helemaal om te hebben gedraaid. Van uitgeschakeld worden in de allereerste wedstrijd van het WK naar nu weer op weg naar boven. Samen met ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreekt hij de ins en outs van de dartswereld. Beluister 'm vanaf 16.00 uur hieronder of check in via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.