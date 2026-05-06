Kevin Doets beleefde een week om nooit meer te vergeten. Een dag voor zijn 28ste verjaardag won de Nederlandse topdarter zijn eerste titel bij de PDC. De in Zweden woonachtige Doets is sinds een paar maanden weer gelukkig in de liefde en zijn nieuwe vriendin staat stil bij de eerste verjaardag die ze samen vieren.

"Gefeliciteerd aan mijn partner in alles", begint Bianca Rangel in een liefdevolle post op Instagram. "Iedereen die ons kent, weet hoe goed we samen zijn. Het leven met jou is zo makkelijk als een zondagochtend", verwijst ze naar een bekend liedje. "We zijn gewoon voor elkaar gemaakt. Ik hou van jou, ik hou van ons en ik hou van alles wat we aan het opbouwen zijn. Ik bewonder je heel erg. Bedankt dat je zo van me houdt en de manier waarop."

Dochter van bekende darter

De Braziliaanse, die in Portugal woont, is een bekende in de dartswereld, want zij is de dochter van voormalig World Cup-speler Bruno Rangel en gooide in het verleden zelf ook een pijltje. Ze is vijf jaar jonger dan Doets en tot over haar oren verliefd op de Nederlander. Ze verschijnt regelmatig op toernooien waar Doets gooit en was er ook in Hildesheim bij afgelopen week toen hij zijn eerste toernooi won.

Dat ze dolgelukkig is met de in Almere geboren en opgegroeide Doets, bewijst ze wel in haar post op Instagram. "Ik kan niet wachten op alle jaren die nog gaan komen, op alle herinneringen die we blijven maken aan elkaars zijde. En zelfs dan voelt een leven lang met jou alsof het niet lang genoeg is. Ik zal je altijd koesteren. Forever, ons twee samen."

Goed WK en bezig aan topjaar

Doets reageert kort, maar eveneens vol liefde op de speciale post voor hem. "Bedankt voor alles wat je voor me doet, ik hou van jou", schrijft hij aan zijn vriendin, die hij sinds het afgelopen WK darts kent. Doets bereikte in december de vierde ronde in Ally Pally en versloeg onder meer Nathan Aspinall in een kraker. Luke Humphries stopte de opmars van de Nederlander. Sinds de jaarwisseling is Doets bezig aan een topjaar, want hij bereikte ook al eens zijn eerste halve finale op de Euro Tour ooit.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover