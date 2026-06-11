België is donderdag slecht begonnen aan de World Cup of Darts. Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh werden in de eerste partij meteen verrast door Hongkong. De Belgen zullen dus nog moeten knokken om door te gaan in het toernooi.

De meeste toplanden komen zaterdag pas in actie op de World Cup, maar outsiders België, Duitsland en Wales moesten hun plek in de tweede ronde nog bemachtigen. De Decker en Van den Bergh maakten een valse start met een nederlaag tegen Hongkong.

De stunt van Man Lok Leung en Lok Yin Lee kwam als een verrassing. België keek al snel tegen een 3-0 achterstand in legs aan. De Decker en Van den Bergh kwamen nog wel terug tot een stand van 3-2, maar daarna pakte Hongkong de winnende leg.

België treft in de poulefase ook nog Slovenië. Daarin zullen ze moeten knokken om in het toernooi te blijven. Vrijdagmiddag moeten de Belgen dan een ruime zege boeken en Hongkong moet vervolgens verliezen van de Slovenen. Vorig jaar moesten de Belgen de World Cup al snel verlaten. Ze werden toen in de groepsfase uitgeschakeld door de Filipijnen.

Nederland

Voor Nederland komen Gian van Veen en Michael van Gerwen in actie. Zij komen zaterdag in actie. topfavoriet voor de eindzege is Engeland, met Luke Littler en Luke Littler. Maar Van Veen heeft ook vertrouwen in Nederland. "Daarna zou ik zeggen dat wij de favoriet zijn", zei hij tegen het Algemeen Dagblad.

Beide topdarters stonden al eens eerder op de World Cup of Darts. Van Veen debuteerde vorig jaar met Danny Noppert. Van Gerwen wist het toernooi samen met Raymond van Barneveld al drie keer te winnen in zijn carrière.

Uitslagen donderdag World Cup of Darts

Tsjechië 4-0 India

Kroatië 3-4 Japan

Finland 3-4 Noorwegen

Ierland 4-1 Singapore

Polen 4-1 Portugal

Zweden 4-2 Zuid-Afrika

Letland 4-2 Italië

België 2-4 Hongkong

Duitsland 4-0 Filipijnen

Wales 4-1 Litouwen

Oostenrijk 4-1 China

Australië v Verenigde Staten

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