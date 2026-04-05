De Euro Tour in München bracht op zondag veel Nederlandse darters naar de oche. In de middag kwamen er liefst vier Nederlanders in actie. De avondsessie werd er een met twee gezichten voor de Nederlanders.

De zondag begon met een Nederlands onderonsje tussen Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld. Wattimena kon Zonneveld scorend prima bijbenen, maar deed zichzelf de das om met zwak finishen. Hij mikte slechts één van zijn tien legdarts in een dubbel. Triple Z brak zijn landgenoot tweemaal op rij en won met 6-1.

Danny Noppert

Danny Noppert het had lastig tegen Engelsman Ritchie Edhouse. De Friese darter pakte snel een break en hield die een tijdje vast, maar na liefst drie breaks op rij, waarvan twee voor Edhouse, stond het 5/5. Het kwam dus aan op de decider. Die mocht Noppert beginnen en dat deed hij perfect met een 180.

Edhouse kon de nummer 10 van de wereld niet meer onder druk zetten en met tops gooide Noppert de partij ui: 6-5.

Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode nam het op tegen Mike de Decker. De Belg zakt de laatste tijd weg op de ranking, maar kan moet putten uit dit optreden in Duitslad. Hij wist de trebles prima te vinden, maakte een break achterstand goed en had een matchdart. Aubergenius overleefde die en gooide daarna zelf de leg uit: 6-5. Het was de vierde partij met die uitslag op rij.

Kevin Doets

De eerste Nederlander die in actie kwam in de avondsessie was Kevin Doets. Hawkeye nam het op tegen de altijd lastige James Wade. Doets zag zijn tegenstander al snel uitlopen naar 5-3, maar dat werkte schijnbaar als een soort wake up-call. Vanaf dat moment gooide hij maigstraal met veel hoge scores en puike finishes. Uiteindelijk maakte hij met een 170-finish gelijk. De laatste leg mocht hij zelf beginnen en ook dat deed hij met verve. Daarmee won de Nederlander voor toeziend oog van zijn Braziliaanse vriendin Bianca met 6-5, en mag hij terugkomen op tweede paasdag. Achteraf bleek het succes van Doets direct het laatste Nederlandse hoogtepunt.

Van Gerwen

Michael van Gerwen beleefde een dramatische dag op de Euro Tour. Bij het toernooi dat hij al driemaal had gewonnen, nam Mighty Mike het op tegen thuisspeler Niko Springer. De Duitser liep al snel uit naar 5-0, en even leek Van Gerwen zelfs een oorwassing te krijgen. Dat gebeurde echter nipt niet. De Brabander verloor uiteindelijk kansloos met 1-6.

Van Veen

Als allerlaatste mocht Gian van Veen richting de oche. Hij nam het op tegen de altijd lastige Ier William O'Connor. Ondanks dat de twee elkaar niet veel ontliepen qua statistieken, was de Ier heer en meester. Van Veen oogde vrij vermoeid en verloor uiteindelijk kansloos met 6-2.

Programma en uitslagen German Darts Grand Prix 2026

Middagsessie

Ross Smith 6-2 Patrik Kovacs

Niels Zonneveld 6-1 Jermaine Wattimena

Karel Sedlacek 6-2 Damon Heta

Andrew Gilding 6-5 Daryl Gurney

Krzysztof Ratajski 6-5 Ryan Searle

Danny Noppert 6-5 Ritchie Edhouse

Mike De Decker 5-6 Dirk van Duijvenbode

Dave Chisnall 5-6 Michael Smith

Avondsessie

Luke Woodhouse 1-6 Kim Huybrechts

Josh Rock 6-4 Ryan Joyce

James Wade 5-6 Kevin Doets

Jonny Clayton 6-5 Marcel Hausotter

Michael van Gerwen 1-6 Niko Springer

Nathan Aspinall 6-5 Ricardo Pietreczko

Martin Schindler 6-4 Brendan Dolan

Gian van Veen v William O’Connor