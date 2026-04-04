Danny Noppert (35) is al een paar jaar een vertrouwd gezicht in de top van de dartswereld. De Friese darter speelt zoveel mogelijk toernooien, alhoewel hij kleine kinderen thuis heeft. Vandaar dat hij hele mooie woorden over heeft voor zijn partner.

Begin 2018 stapte de man uit Joure over van de dartsbond BDO (inmiddels opgeheven) naar de grotere bond PDC. Al snel hoorde hij tot de top 100 van de ranglijst, de zogeheten PDC Order of Merit, en in 2021 maakte hij de stap naar de top 20. Daar is hij aldoor in blijven staan, met als piek de zesde plek eind 2025.

In gesprek met Tungsten Tales legt Noppert uit dat hij zijn huidige plek, tiende, minstens wil verbeteren richting plek acht. "Ja, natuurlijk wil ik weer bij de top acht horen. Maar top tien is op dit moment ook gewoon een goed resultaat. Ik ben echt blij met hoe het nu gaat", aldus The Freeze.

Samen met zijn vriendin Mandy Smits heeft Noppert twee kinderen: een zoon genaamd Jent en een dochter genaamd Ines. Beiden zijn nog onder de vijf jaar en vergen dus de nodige aandacht en zorg. Maar Noppert wil ook zoveel mogelijk evenementen afwerken, want darts is nu eenmaal naast zijn werk ook zijn passie.

"Voor mij is het nu prima. Vorige week hadden we een toernooi, dit weekend weer één, dus ik ben ook gewoon veel thuis", legt hij uit. Wat dat betreft scheelt het dat hij niet is uitgekozen voor deelname aan de Premier League Darts. Dan zou hij ook nog 16 weken op rij op donderdag moeten spelen.

Hij zegt: "Het belangrijkste is dat ik van alles geniet. Elk moment. Als je dat doet in darts, dan zit je goed. Dit is nu gewoon mijn leven", zegt hij. "Het belangrijkste is dat mijn familie achter me staat. Zij steunen me enorm."

Thuis is alles prima geregeld, blijkt uit zijn uitleg. "Als ik haar (zijn vriendin, red.) vraag of ik een toernooi of demonstratie moet spelen, zegt ze: doe alles. Ze staat volledig achter me. Zij geeft me het vertrouwen dat ik nodig heb."