Gian van Veen heeft in Belfast een knappe zege geboekt in de Premier League. Hij versloeg in de kwartfinales in het hol van de leeuw thuisspeler Josh Rock met 6-2 en staat daardoor in de halve finales. Rock zorgde wel voor het hoogtepunt van de avond.

Van Veen kreeg in Belfast niet alleen te maken met Rock als tegenstander, maar ook met duizenden Noord-Ieren. Zij steunden de lokale held natuurlijk uitbundig en dat leverde Van Veen bij zijn opkomst flink wat gefluit op.

Zij hoopten Van Veen daarmee uit zijn spel te brengen, maar dat lukte ze niet. De Nederlander gaf vanaf een 1-1 stand een onvervalste cursus finishen weg. Van Veen gooide achtereenvolgens 109, 167 en 113 uit en maakte daarmee direct het verschil. Hij leek daarmee voor het hoogtepunt van de partij te hebben gezorgd, maar niets bleek minder waar.

Van Veen blijft koel na negendarter

Rock toverde bij een 5-1 achterstand plotseling twee 180'ers uit de hoge hoed en zette de zaal volledig op zijn kop door met een 141-finish zijn negendarter te completeren. De Noord-Ier kon het niet geloven wat hij had gedaan en vierde het feestje dan ook uitgebreid.

Van Veen feliciteerde Rock op een sportieve manier, maar liet zich niet van de wijs brengen. Na de lange pauze tussen legs 7 en 8 brak hij Rock nog een keer en daarmee was de partij voorbij. De Noord-Ier leed daarmee zijn vierde nederlaag in evenveel wedstrijden en staat daardoor nog altijd op nul punten in de Premier League.

Van Veen treft Van Gerwen-beul

Van Veen neemt het later op de donderdag op tegen Gerwyn Price in de halve finale. De Welshman wist in de kwartfinales te winnen van Michael van Gerwen, de andere Nederlander in de Premier League.

De drievoudig wereldkamipoen moest de afgelopen tijd door problemen met zijn gezondheid een aantal toernooien afzeggen, maar was in Belfast wel van de partij. Van Gerwen kwam tegen Price met 5-3 voor, maar ging alsnog onderuit.