De Premier League Darts in Belfast heeft opnieuw een negendarter gekregen. Nota bene thuisspeler Josh Rock werkte de perfecte leg af tegen Gian van Veen. De Nederlander vierde het feestje mee, maar won gelukkig voor zijn doen wel. Toch gierden de emoties door het lijf bij Rock, die totaal van slag was.

Rock had werkelijk niets in te brengen tegen Van Veen op dat moment. De Nederlander toverde de ene na de andere ton plus finish uit de hoge hoed. Bij 5-1 stond Rock met de rug tegen de muur en toen leek er eindelijk ontspanning in zijn arm te komen. De Noord-Ier was met twee keer 180 uitstekend uit de startblokken en dus stond er nog een '9' achter zijn naam.

Het publiek ging er eens goed voor zitten. De route kan iedere darter dromen, dus ook Rock. Triple-20 was raak, net als triple-19. Dus restte alleen nog dubbel-12. Op de achtergrond leefde Van Veen intens mee met zijn tegenstander. Toen Rock de negende pijl ook raak gooide, brak de tent af.

NINE-DARTER FOR ROCK! 🚨



JOSH ROCK HAS HIT A NINE-DARTER IN BELFAST!



The hometown hero pins the perfect leg to close the gap in this contest, what a moment for the man from County Antrim! 👏



Emotionele Josh Rock

De ruim 8000 fans werden he-le-maal gek en het bier vloog door de zaal. Van Veen klapte zijn handen stuk, terwijl bij Rock de tranen in zijn ogen stonden. Het duurde dan ook even voordat de Noord-Ier weer kon gooien. Na ongeveer tweeënhalve minuut was Rock terug op aarde. Na een kusje naar de hemel maakte hij eindelijk zijn weg naar de oche.

Rock kocht er uiteindelijk helemaal niets voor, want Van Veen won de partij met 6-2. De Nederlander gooide afgelopen zondag op de Euro Tour in Polen nog zijn eerste perfecte leg op televisie. The Giant ging in de finale uiteindelijk ook ten onder tegen Luke Littler. Voor Rock was het de tweede negendarter op tv. De eerste gooide hij ook tegen een Nederlander: Michael van Gerwen keek in 2022 op de Grand Slam of Darts lijdzaam toe toen Rock toesloeg.

Premier League

De Noord-Ier heeft na vier speelavonden nog altijd geen wedstrijd gewonnen in de Premier League. Daarmee bungelt hij troosteloos onderaan. Wel is hij de eerste die deze editie een negendarter gooit. Adrian Lewis (2016) en Gerwyn Price (twee keer in 2022) gingen hem voor.