Michael van Gerwen heeft een nieuwe dreun gekeken. De Nederlandse topdarter moest de afgelopen tijd meerdere toernooien afzeggen door ziekte en leed bij zijn rentree in de Premier League direct een nederlaag. Van Gerwen ging na een 5-3 voorsprong alsnog onderuit tegen Gerwyn Price.

Rondom Van Gerwen waren er flinke zorgen nadat hij zich vorige week terug moest trekken voor de speelronde in Glasgow en vervolgens ook niet mee kon doen aan het eerste Euro Tour-toernooi van het jaar in Polen. Goede vriend Vincent van der Voort sprak eerder deze week in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door zijn zorgen uit over of Van Gerwen in Belfast van de partij zou zijn, maar dat was gelukkig wel het geval.

Op het podium liet Van Gerwen direct zien dat er met zijn spel in ieder geval weinig mis is. Hij startte sterk en leek op weg om simpel de eerste leg te pakken, maar gaf Price door een aantal gemiste pijlen op de dubbel toch een kansje. Die pakte de Welshman met beide handen aan, want door een 123-finish brak hij Van Gerwen.

Van Gerwen geeft voorsprong uit handen

Het was een tekenend begin van een rommelige wedstrijd waarin beide spelers sterke legs met mindere afwisselden. Het leidde ook tot een hoop breaks over en weer. Van Gerwen kwam met 3-1 voor, zag Price terugkomen tot 3-3, nam toen weer een 5-3 voorsprong, maar opnieuw kwam de Welshman op gelijke hoogte.

Een elfde leg moest de beslissing brengen en Van Gerwen had daarin het voordeel dat hij mocht beginnen. Dat deed hij echter met scores van 38 en 45 waardoor Price hard weg kon lopen en met zijn derde leg op rij de zege kon pakken.

Gian van Veen

Gian van Veen, de tweede Nederlandse darter in de Premier League, komt later op de donderdagavond nog in actie. Hij treft thuisspeler Josh Rock. De winnaar van de partij speelt in de halve finale tegen Price.

Verrassende avond

Nog voordat Van Gerwen het podium op was gekomen, waren er al twee verrassingen geweest in de Noord-Ierse stad. Luke Littler, die vorige week profiteerde van de afmelding van Van Gerwen, ging voor de tweede week op rij onderuit tegen Jonny Clayton en leed daarmee alweer zijn vierde nederlaag in vijf Premier League-duels.

Littler staat daarmee virtueel buiten de play-offplekken en dat geldt ook voor Luke Humphries, de nummer 2 van de wereld. Cool Hand Luke werd met 6-4 geklopt door Stephen Bunting, die daardoor eindelijk van de hatelijke nul af is.