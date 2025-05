'Grote, lompe Sint-bernardhond' Michael van Gerwen deed collega pijn: 'Hij kreeg 'm keihard op z'n harses'

"Michael van Gerwen kent soms z'n eigen kracht niet", zo viel Kim Huybrechts met de deur in huis tijdens de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. De Belgische topdarter had een recent voorbeeld paraat van hoe een collega flink pijn leed door toedoen van de Nederlander.

Huybrechts is te gast in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door. Hij springt maar wat graag in op een verhaaltje van presentator Damian Vlottes. Die was bij de Premier League Darts in Birmingham als fan en kreeg een keiharde, maar vriendelijke klap toen hij en Van Gerwen elkaar herkenden. "Hij sloeg mijn pols bijna terug naar Nederland", moest Vlottes erg lachen om het 'incident'. "Dat is wel een beetje Michaels humor hè, met die agressie erin", vraagt Vlottes aan Huybrechts en Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort.

'Grote, lompe Sint-bernardhond'

"Hij kent zijn eigen kracht soms niet", weet de Belg. "Je kunt hem een beetje vergelijken met een grote, lompe Sint-bernardhond die heel blij is dat je thuiskomt en dan bij binnenkomst je helemaal opzij veegt. Zonder dat hij het zo bedoelt", lacht Huybrechts. Van der Voort beaamt dat. "Hij is best sterk ja, maar lomp ook." Vervolgens komt Huybrechts met een typerend voorbeeld van een paar weken geleden tijdens het ingooien voor een toernooi.

'Hij kreeg 'm keihard op z'n harses'

"We waren aan het praten en Michael wilde even stretchen. Dus hij pakt zo'n stang op de oche en trekt 'm helemaal op z'n eigen smikkel. Maar dat ding was verbonden met andere ijzeren staven op de baan ernaast. Die schoot los en toen viel er een op het hoofd van Jonny Clayton. Die kreeg 'm echt hard op z'n harses. Vervolgens hoor je Michael roepen: 'Jep, that was me'. En hij zei ook dat er 'toch niks in het hoofd van Clayton' zat."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast bij vaste makers Vincent van der Voort en Damian Vlottes. Met z'n drieën bespreken ze de ins en outs van de dartswereld en bespreekt de Belgische topdarter zijn markante carrière. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.