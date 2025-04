Jaloezie op luxe 'van buitencategorie' Michael van Gerwen: 'Dat regelt hij allemaal zelf'

Michael van Gerwen zorgt goed voor zichzelf, dat blijkt wel uit de verschillende kiekjes van de Nederlandse topdarter die gedurende het jaar opduiken van zijn vakanties. Zijn verjaardag en Koningsdag vierde de Brabander niet in Nederland, maar op een strand in Turkije. Een ongekende luxe, waar jaloers op wordt gereageerd.

In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door zijn goede vriend Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes flink onder de indruk. "Het zag er weer mooi uit. Vakanties plannen kun je wel aan hem overlaten geloof ik. Ik word er altijd jaloers van als ik er naar zit te kijken", begint Vlottes over de vakantiefoto's van Van Gerwen. Hij genoot liever van de pracht en praal en de rust, dan dat hij op de Euro Tour in Graz speelde.

'Dat kan hij wel ja'

Van der Voort geloofde zijn ogen ook niet en moest er vooral om lachen. "Op vakantie gaan kan hij wel ja. Daarin is hij wél de nummer één van de wereld. En ruim ook", grinnikt de gestopte profdarter (49). En hij kan het weten. Al sinds Van Gerwen zestien jaar oud was, trok hij al op met Van der Voort. "Waar hij nu ook weer zit... top! Hij zorgt daar altijd wel voor."

'Buitencategorie'

Nu is het dus het zonnige Turkije, in januari zat de nummer drie van de wereld nog in luxe in Thailand. "Hij plant het allemaal zelf. Hij heeft altijd adresjes en mensen die hij kent. In januari had hij nog een huis gehuurd van een goede vriend van hem. Dat is gewoon buitencategorie, wat hij allemaal regelt."

'Elkaar met rust gelaten'

Van der Voort en Van Gerwen spreken elkaar normaal gesproken dagelijks, over van alles en nog wat. Maar op zijn verjaardag bleef het opvallend stil. "We hebben elkaar met rust gelaten. Maar dat kwam ook door de kater die ik had, die anderhalve dag duurde", lacht Van der Voort. "Het is snel gegaan in die twintig jaar. Toen was hij een kereltje, nu is het een volwassen vent."

