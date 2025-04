'Michael van Gerwen maakte flink stampij in Rotterdam, hij was er helemaal klaar mee'

Er gaat sinds de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy was geen week voorbij of het gaat over de dramatische omstandigheden voor de topdarters tijdens de Nederlandse avond. Gerwyn Price schreeuwt het hardst van de daken dat er iets moet veranderen. Hoewel hij volgens ex-profdarter Vincent van der Voort gelijk heeft, ligt de schuld vooral bij dartsbond PDC.

Al sinds de Premier League Darts in Rotterdam neerstrijkt, is er gezeik. De zaal van evenementencentrum Ahoy is volgens de darters zo slecht aangekleed, dat er continu wind staat op het podium. Price heeft er meer last van dan anderen en vloog er ook nu weer snel uit. Reden voor hem om hard uit te halen naar de organisatie, zelfs een week na de betreffende avond. Hij won in Liverpool en kreeg weer een vraag over de speellocatie in Rotterdam.

'Hij heeft zeker een punt'

"Hij gaf nog best netjes antwoord", reageert Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Price wees er bij Sky Sports op dat darters met een bepaalde houding en materiaal er meer last van hebben dan anderen en het dus niet eerlijk is. "Hij heeft ook zeker een punt", vindt Van der Voort.

Rol Michael van Gerwen

"Ik snap wel dat hij er klaar mee is. Het is ook niet de eerste keer, maar de PDC heeft er echt wat aan proberen te doen dit jaar. Dat deden ze al eens eerder, maar dat is niet gelukt. Misschien hebben ze niet alles geprobeerd", klinkt Van der Voort teleurgesteld. Hij wijst ook naar de rol van Michael van Gerwen, die echt wel wat teweeg heeft gebracht.

'Hij was het helemaal zat'

"Het grote probleem is dat ze (de PDC, red.) na jaar éen niks gedaan hebben, maar dat ze er acht jaar mee gewacht hebben. Het was elk jaar raak. Vorig jaar heeft Van Gerwen flink stampij lopen maken achter de schermen, omdat hij het helemaal zat was met de wind. En dan pas gebeurt er uiteindelijk wat. Dat kan allemaal een stukje sneller."

