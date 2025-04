IJzersterke Dirk van Duijvenbode verdedigt solo de Nederlandse eer na onverwachtse bijltjesdag

De Nederlandse darters lieten zich zaterdag nog goed zien, met vijf landgenoten bij de laatste zestien op de Euro Tour in Graz. Maar precies op de finaledag van het toernooi in Oostenrijk bleek het bijltjesdag voor onze landgenoten. Behalve voor Dirk van Duijvenbode, die zich met zijn sterke spel opwerkt tot favoriet.

Het is dit weekend een uitgelezen kans voor darters in de subtop van de wereld om een grote titel bij de PDC te pakken. Er zijn namelijk heel veel toppers afwezig in de Oostenrijkse stad Graz, vooral vanwege de moeilijke bereikbaarheid. Onder anderen Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price meldden zich niet. Voor de tien Nederlanders die startten aan het toernooi dus een gouden mogelijkheid op een Euro Tour-titel.

Bijltjesdag

Bij de laatste zestien zaten liefst vijf Nederlanders en niemand hoefde tegen elkaar. De kans op Nederlandse glorie was dus groot op zondag, maar daar kon na de vier eerste duels in de middag al een streep. Jermaine Wattimena verloor meteen kansloos met 6-1 van Daryl Gurney in de eerste partij. Daarna vlogen ook Danny Noppert (6-5 tegen Josh Rock), Kevin Doets (6-5 tegen Martin Schindler) en Wessel Nijman (6-1 tegen Chris Dobey) achter elkaar uit het toernooi.

IJzersterke Dirk van Duijvenbode

In de vijfde partij verscheen ook een Nederlander, maar Van Duijvenbode stopte de negatieve spiraal voor Nederland met een overtuigende wedstrijd tegen Matt Campbell. Aubergenius won met ruim 102 gemiddeld en zet zijn sterke reeks in Graz voort. Hij won zijn voorgaande partijen ook ijzersterk: 106.18 gemiddeld tegen Gyorgy Jehirszki en met 108.66 gemiddeld van landgenoot Gian van Veen. Van Duijvenbode is door zijn vorm topfavoriet voor de eindzege.

Weg richting finale

Van Duijvenbode speelt in de kwartfinale tegen Ross Smith, de nummer 17 van de wereld. Daarna zou hij eventueel Damon Heta of de winnaar van Ryan Joyce - Dave Chisnall kunnen tegenkomen. Gurney, Rock, Schindler en Dobey vechten aan de andere kant van het schema onderling uit wie er naar de finale mag.