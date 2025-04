Darters zorgen voor 'meest hilarische leg' ooit in Euro Tour: 'Zullen we een muntje opgooien?'

Op de Euro Tour in Graz was er sprake van flinke 'double trouble' bij Engelsman Joe Cullen en Thibault Tricole uit Frankrijk. Een leg werd zelfs omgedoopt tot 'meest hilarische' in de geschiedenis van de European Tour.

In leg 6 was het Cullen die zich als eerste voor een dubbel meldde. Maar The Rockstart rockte even niet, want hij kreeg dubbel-16 er in twee pijlen niet in. Vervolgens miste hij ook op dubbel-8, -4 én -2. Bleef over: madhouse, ofwel dubbel-1. Na een omzwerving belandde ook Tricole daar, dus was het een wedstrijdje madhouse gooien. En daar bleken de twee totaal niet goed in.

Dartlegende Raymond van Barneveld luidt noodklok: 'Dat is niet te houden' Als het aan Raymond van Barneveld ligt, komt er een eerlijkere verdeling in het prijzengeld op met name de Pro Tours. Volgens de 58-jarige dartlegende levert het met name voor de lager geklasseerde spelers niets op.

Misser na misser volgde. De wanhoop viel van met name Tricoles gezicht te lezen, hij kon immers een break plaatsen. Cullen lachte vooral - waarschijnlijk als een boer met kiespijn. Pas bij de 40ste pijl was The Rockstar uit en zette hij zichzelf op een 5-1 voorsprong. De regie was er als de kippen bij om de finishpercentages er bij te halen: 1 uit 22 voor Cullen, 0 uit 19 voor Tricole.

WHAT A LEG OF DARTS!



Blink and you definitely, definitely won't miss it! 😂



Joe Cullen closes out a cheeky 40-dart hold of throw to lead Thibault Tricole 5-1!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET5 | R2 pic.twitter.com/WR5JqIkJfF — PDC Darts (@OfficialPDC) April 26, 2025

Cullen won uiteindelijk met 6-2, maar de gemiddeldes waren door die leg niet om over naar huis te schrijven. De Engelsman gooide 77.13 gemiddeld, terwijl Tricole niet verder kwam dan 70.23.

'Meest hilarische leg ooit'

Na de overwinning mocht Cullen zich melden bij omroeper en presentator Philip Brzezinski voor een interview op het podium "Nog voordat je begint te praten, hoe veel pijlen was die leg?", vroeg de Engelsman aan Brzezinski. Toen Cullen het aantal van 40 hoorde, lachte hij zich rot. "Het was gewoon een van die legs man, pubdarts", zei Cullen gekscherend.

Commentator Dan Dawson doopte het om tot 'meest hilarische leg in de geschiedenis van de Euro Tour'. "Op een gegeven moment zei ik: 'zullen we een muntje opgooien?'", blikte Cullen terug. "Ik denk niet dat ik zo opgewekt zou zijn als ik had verloren."

Uiteindelijk duurde de leg zeven minuten, waarvan er vier werden besteed aan het gooien (lees: missen) van dubbels.