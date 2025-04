Medelijden met darter Danny Noppert: 'Dan weet je dat je niet heel populair bent'

Het begint wel een dingetje te worden bij darter Danny Noppert. Nu de Fries vier Euro Tours gespeeld heeft dit jaar, is de conclusie hard van ex-profdarter Vincent van der Voort. Hij ziet in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door ook iets opvallends aan Noppert.

"We hebben het zo lang mogelijk genegeerd, want we wilden er geen dingetje van maken. Maar: vier Euro Tours, vier keer meteen zitten", opent presentator Damian Vlottes het onderwerp 'Noppert'. "Helemaal niet fijn", is Van der Voort het met hem eens. "Hij hikt er tegenaan. Danny is lastig in te schatten, ook hoe hij er mentaal in staat. Ik vind hem altijd best wel sterk. Maar of dit meespeelt, daar krijg je weinig hoogte van."

'Dan weet je dat je niet populair bent'

Het valt de twee op dat de PDC ook geen fan is van de Nederlandse darter, toch de nummer zestien van de wereld. Telkens wordt hij door de organisatie als eerste wedstrijd van de sessie gepland. Als de zaal nog half leeg is en er weinig kijkers zijn. "Dan weet je in ieder geval dat je niet heel populair bent", grinnikt Van der Voort in Darts Draait Door. "Vroeger wist je dat ook van Brendan Dolan. Maar nu heeft hij (Noppert, red.) dat. Ik heb geen idee waarom."

'Je weet niet wat je ervan moet denken'

Van der Voort zou graag eens willen zien hoe Noppert erin staat en wat het hem doet. "Maar je ziet maar weinig interviews met hem. Hij reageert er ook niet op en je ziet ook geen gefrustreerd iemand. Je weet bij hem gewoon niet wat je ervan moet denken, maar het is natuurlijk wel heel vervelend. Er komt ook steeds meer druk op hem te staan."

'Kletsverhaal Dirk van Duijvenbode'

Jarenlang wisselden Noppert en Dirk van Duijvenbode elkaar af als beste Nederlander achter Michael van Gerwen. Maar door de blessure van Aubergenius staat The Freeze al een tijdje op die felbegeerde plek. Van Duijvenbode viel in München ook op. Tegen Dave Chisnall ging hij vanaf 185 voor 180 en gooide hij de leg uit met dubbel-1, enkele 1 en nogmaals dubbel-1. Volgens Vlottes, die met Van Duijvenbode sprak, was dat bewust. Maar Van der Voort gelooft er niks van. "Een kletsverhaal, hij liegt."

Darts Draait Door

