Jermaine Wattimena stond op de drempel van geschiedenis op het EK darts. De Nederlander gooide in de beginfase van zijn partij in de eerste ronde zó goed, dat Phil Taylor zich zorgen moest maken.

Wattimena speelde in de eerste ronde tegen de Duitser Nico Springer. Dus had de Nederlander twee tegenstanders: Springer en het Duitse publiek. Zelfs de kleuren van zijn shirt (geel-zwart van Borussia Dortmund) hielpen hem daar niet bij. Maar Wattimena kreeg de zaal al heel snel stil.

Ongekend gemiddelde

Wattimena begon de wedstrijd met 'slechts' 96, maar daarna ging standje turbo erop. De openingsleg was uit in 13 pijlen, vervolgens gooide hij nog een 14-, 12- én 11-darter. Daarmee kwam The Machine Gun niet alleen op een riante voorsprong, ook kon de blik met een schuin oog naar het recordgemiddelde op het EK darts. De teller stond op een gegeven moment op 120,24.

Het record staat op naam van dartslegende Phil Taylor, die 118,14 gemiddeld scoorde in 2009. Hij deed dat overigens in een iets langer format (best-of-19). Helaas voor Wattimena stortte zijn spel daarna wat in. Springer kwam daardoor zelfs terug tot 4-3 en er waren kansen op 4-4. Maar de Duitser miste vier pijlen op een dubbel. Wattimena profiteerde en sloot de wedstrijd af met een 14-darter en een gemiddelde van 106,87. Daarmee haalde hij niet de top 10, terwijl hij even flirtte met het record van Taylor.

'Op een gegeven hoorde je het publiek niet'

"Ik was zo geconcentreerd", analyseerde Wattimena na afloop bij Viaplay "Je weet dat je tegen een Duitser en het hele publiek speelt, maar op een gegeven moment hoorde je weinig omdat ik zo goed gooide", grijnsde hij. Over het gemiddelde van boven de 120 was hij opvallend kalm: "Dat heb je ook wel nodig om van hem te winnen." Als verslaggever Arjan van der Giezen van Viaplay de dominantie verder in statistieken uitdrukt, verschijnt er toch een brede glimlach. "Ik ben er heel blij mee. Het is zeker niet arrogant bedoeld, maar ik zit er lekker in."

