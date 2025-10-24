Het EK darts is in volle gang. Nederland is goed vertegenwoordigd, maar Mike De Decker is de enige afvaardiging van onze zuiderburen. De Belgische winnaar van de World Grand Prix in 2024 zit niet in zijn beste fase. Daar spreekt hij openhartig over.

De nummer 19 van de wereldranglijst won vorig jaar enigszins verrassend zijn eerste - en vooralsnog enige - major. Daarna waren de resultaten op televisietoernooien ronduit slecht. Het WK eindigde voor De Decker al in de tweede ronde (waar hij begon) en op de Winmau World Masters lag hij er ook direct uit. Verder: UK Open (vierde ronde), World Matchplay (tweede ronde) en World Grand Prix (tweede ronde).

Huilen staat De Decker nader dan het lachen

De Belgische toptdarter wisselde van sponsor. Hij ging van Bull's Darts naar Mission Darts. En die pijlenswitch valt hem nog niet lekker. "Het is nog altijd niet wat het moet zijn. En dat zeg ik eigenlijk al een jaar", vertelt hij tegenover Viaplay. De Decker heeft dan ook een afspraak ingepland met zijn pijlenleverancier. "Dan gaan we kijken wat er anders moet."

De Belg heeft nog niet het gevoel wat hij met zijn vorige set-up had. "Ik heb al verschillende aanpassingen gedaan, maar het komt precies niet goed met deze pijl", verwacht hij. "Met het opwarmen denk ik al: hoe gaan ze vandaag vliegen? Dat is niet goed", verzekert hij.

EK darts

Geen ideale voorbereiding dus voor De Decker, die op het EK in Dortmund speelt tegen de doorgewinterde James Wade. "Het is gewoon klote. Vorig jaar won ik de Grand Prix en dacht ik: mijn carrière zit in de lift. Voor mijn gevoel heb ik wel de juiste keuze gemaakt door naar Mission over te stappen, maar ik raak gewoon niet gewend aan de pijlen."

Mission is ondertussen bezig met het ontwikkelen van verschillende prototypes. "Die ga ik van de week testen", sluit De Decker met een hoopvolle glimlach af.